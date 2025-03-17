Memura bir iyi bir de kötü haber!

Memur anne babalara özel uygulamaya hayata geçiriliyor.

NTV'de yer alan habere göre memur olan anne ve babalar, çocuklarının bakımını kolaylaştırmak için yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacak. Bu hak, doğum veya evlat edinme sonrasında kullanılabilecek.

Yarı zamanlı çalışmak isteyenin maaşı da yarı yarıya düşecek

Eşler aynı anda bu uygulamadan faydalanamayacak. Bu hak, çocuk ilkokula başlayıncaya kadar deva edebilecek. Yarı zamanlı çalışmak isteyen hak sahibinin maaş ödemesi de yarı yarıya düşecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI 8 YILDIR UYGULANMIYOR

Devlet Memurları Kanunu'na 2016 yılında eklenen yarı zamanlı çalışma hakkı, 8 yıldır uygulanmıyor.

Hükümet, "Aile Yılı" kapsamında bu kararın uygulanabilmesi için bir yönetmelik hazırlıyor.

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YARI ZAMANLI ÇALIŞAN ANNEYE SÜT İZNİ YOK

Taslağa göre, yarı zamanlı çalışmak isteyenler, başvuru için en az 1 ay önceden kuruma yazılı talep iletecek. Yarı zamanlı çalışan anneye ayrıca süt izni verilmeyecek.

HAFTALIK 40 SAAT YERİNE 20 SAAT MESAİ

Haftalık çalışma süresi normalde 40 saatken yarı zamanlı çalışmak isteyen memur 20 saat çalışacak. Haftanın belirli günleri tam gün ve en fazla 3 gün olmak üzere çalışılabilecek. Diğer bir seçenek de haftanın 5 günü en az 3 saat çalışmak...

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EVLAT EDİNENLER İÇİN DE AYNI ŞARTLAR GEÇERLİ

Yetkili amir, ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapabilecek. Evlat edinenler için de aynı şartlar geçerli olacak. Her bir çocuk için ayrı ayrı bu hak kullanılabilecek.

TASLAĞA SON HALİNİ BAKANLIK VERECEK

Yönetmelik taslağı görüşe açıldı. Çalışmaya son halini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verecek.