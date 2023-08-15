Memurlar yokluk içinde. Yüzde 82'sinin evlenecek veya çocuk evlendirecek durumu yok

Kamu görevlilerinin toplu sözleşme beklentilerini araştıran Memur-Sen, Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 82'si evlenmek ya da çocuk evlendirmek için maddi yardıma ihtiyaç duyacağını ifade etti.

Memurlar yokluk içinde. Yüzde 82'sinin evlenecek veya çocuk evlendirecek durumu yok

Memur-Sen’in yaptığı araştırmada, memurların yüzde 82'si evlenmek ya da çocuk evlendirmek için maddi yardıma ihtiyaç duyduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca kamu çalışanlarının yüzde 40’ı eş yardımının, yüzde 24’ü doğum, evlenme ve ölüm yardımının, yüzde 16’sı ise kreş yardımının artırılmasını talep etti.

Konfederasyon tarafından 2-9 Ağustos’ta 50 bin kamu çalışanının katılımıyla dijital ortamda 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesiyle ilgili araştırma yapıldı.

Yapılan araştırmada; geçmiş iki yılda hükümetin toplu sözleşme dışında yasal düzenleme yaparak vermek zorunda kaldığı refah payı talebinin önemine vurgu yapılırken, Memur-Sen'in 7. Dönem Toplu Sözleşme'de bulunan refah payı talebine kamu çalışanlarının destek oranının yüzde 89 olduğu belirtildi.

MEMUR EMEKLİ OLMAK İSTEMİYOR

Anket çalışmasında; seyyanen zammın emeklilere verilmemesinin kamu çalışanlarını emekli olmaktan vazgeçirdiği ifade edilirken kamu çalışanlarının yaklaşık yüzde 80'inin seyyanen zammın emeklilere verilmemesinin emekliliği gelmiş memurların emeklilik kararlarını olumsuz yönde etkilediğini sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Araştırmaya göre, kamu çalışanlarının artırılmasını istediği yardım kalemleri içerisinde eş yardımı yüzde 40 ile ilk sırada yer aldı. Eş yardımını sırası ile yüzde 24 ile doğum, evlenme ve ölüm yardımı, yüzde 16 ile kreş yardımı takip etti.

Araştırmaya katılan kamu görevlilerinin yüzde 82'si evlenmek ya da çocuk evlendirmek için maddi yardıma ihtiyaç duyuyor

Hükümetin en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı vaadi son maaş artışlarında 1650 lira eksik yerine getirilmişti. Araştırmada; Memur-Sen'in ortaya çıkan bu farkın kamu çalışanlarına ödenmesi talebinin yüzde 88 oranında desteklendiği görüldü.

Araştırmaya katılan kamu görevlilerinin yüzde 82'si evlenmek ya da çocuk evlendirmek için maddi yardıma ihtiyaç duyacağını ifade ederken, maddi yardımsız evlenebileceğini ya da çocuk evlendirebileceğini ifade edenlerin oranının yüzde 4,49 oldu.

MEMURLAR TOPLU SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNİ YETERSİZ BULUYOR

Kamu çalışanları ayrıca emeklerinin karşılığını alabilmek ve adil toplu pazarlık için mevcut yasanın yeterli olmadığını ifade etti. Yapılan araştırmada kamu çalışanlarının yüzde 55'i 4688 sayılı yasayı işverenle müzakere ve mücadele koşulları açısından yetersiz bulduğuna vurgu yapıldı.

Yapılan Beklenti Araştırması’nda kamu çalışanlarının, yürüyen toplu sözleşme sürecinde sendikanın önündeki en zorlu engelin ekonomik koşullar olduğu ifade edildi. Çalışanların yüzde 36'sı bu konuda zorlu ekonomik koşulları sebep gösterirken, yüzde 21,1'i hükümetin katı tavrını öne çıkardı.

TOPLU SÖZLEŞME PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Memur maaşlarına yapılacak zammın belli olacağı toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin hükümetin ilk teklifi dün belli olmuştu. Hükümet, 2024 için yüzde 14+9, 2025 için 6+5 oranında zam teklif etmişti. Ancak Memur-Sen zam teklifini kabul etmedi.

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