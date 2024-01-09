Memurların 2024 yılı yemek bedelleri belli oldu

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 2024 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlar ile sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.

Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

Öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlar ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedelleri, 15 Ocak 2024’ten 14 Ocak 2025’e kadar geçerli olacak.

Bu kapsamda, günlük öğle yemeği ücretleri, memurların ek göstergelerine göre değişiklik gösteriyor.

KİMDEN NE KADAR KESİLECEK?

600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan 7,70 lira,

1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden 13,09 lira,

2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden 16,26 lira,

4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden 21,07 lira,

5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden 28,06 lira ve

5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 31,41 lira olarak tahsil edilecek.

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecekler