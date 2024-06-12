Menzil hakkındaki kitabın imha edilmesi istendi

Birgün Gazetesi’nde muhabir olan İsmail Arı’nın, Menzil Cemaati’nin ticari ilişkileri ve örgütlenmesini anlattığı ‘Menzil Kasası’ kitabı hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kitap hakkında şikayetçi olan kişi ise Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜMSİAD) üyesi Kamil İnce.

Kamil İnce’nin ismi kitabın bir bölümünde yer aldığı için suç duyurusunda bulundu ve İsmail Arı’nın cezalandırılmasını, kitabın da imha edilmesini talep etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetin ardından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında kitabın yazarı İsmail Arı’nın ifadesinin alınacağı öğrenildi.

“KONU MENZİL CEMAATİ OLUNCA..”

Sosyal medya hesabından konu hakkında kısa bir açıklama yapan İsmail Arı, “Savcılık, Menzil'in Kasası kitabım nedeniyle hakkında soruşturma başlattı. Bu çağda kitabın imha edilmesi bile istendi. Konu Menzil Cemaati olunca...” ifadelerini kullandı.