Menzil Şeyhi Saki Elhüseyni: Kardeşlerim FETÖ’den daha tehlikeli

Düzenleme: Kaynak: Birgün
Menzil Şeyhi Saki Elhüseyni: Kardeşlerim FETÖ’den daha tehlikeli

Menzil’de taht kavgası büyüyor. Menzil şeyhinin oğlu M. Saki Elhüseyni kardeşlerinin FETÖ’den daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Menzil lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin 2023’te ölmesinin ardından oğulları arasında rahat kavgası başladı.

Muhammed Saki, Muhammed Mubarek ve Muhammed Fettah Elhüseyni, cemaati eş şeyhlik olarak yöneteceklerini söylese de öyle olmadı. Menzil şeyhi oğulları arasında koltuk kavgası sürüyor.

Abdulaki Elhüseyni’nin büyük oğlu olan Saki Elhüseyni, Menzil köyünde yaşayanlarla bir araya gelerek konuşma yapmıştı. Saki Elhüseyni hem kardeşlerini suçladı hem de Menzil’in lideri olduğunu söyledi.

"BUNLAR FETÖ'DEN DAHA TEHLİKELİ OLDULAR"

Köyün ağasının kendisi olduğunu belirten Saki Elhüseyin “Bunlar (kardeşlerine yönelik) FETÖ’den de daha tehlikeli oldular. Benim doğru dediğime yalan demeye başladılar.” İfadelerini kullandı.

İŞTE SAKİ ELHÜSEYİN’İN AÇIKLAMALARI:

Kulağınızı iyi açın ve iyi dinleyin beni! Ben bu ailenin de köyün de ağası Seyyid Saki’yim. Bu köyün yüzde 51’i benim, ben ne dersem o. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Bunlar (kardeşlerine kast ederek) daha tüyleri bile terlememişken ben babamın halifesiydim. Onlar beni ne kadar büyük görmese de, abi yerine koymasa da ben onların da köyün de ağasıyım. Bu böyle biline!

Ben istemeden hiçbir iş yapamazlar. Biri girecekse de çıkacaksa da buna ben karar veririm, o kadar. Bunlar (kardeşlerine yönelik) FETÖ’den de daha tehlikeli oldular. Benim doğru dediğime yalan demeye başladılar. Diyorlar ki; Seyyid Saki Gavs’ın (ölen Menzil şeyhi) öz evladı değildir diyorlar. Bunlar bu hale gelmiş.

Öte yandan Menzil şeyhi ve menzil şeyhinin oğullarının bindiği ve gezdiği lüks araçlar ise gündemden düşmüyor.

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