Menzil şeyhine kırmızı halılı ve güllü karşılama

Menzil şeyhi lüks otomobilinden inerken kırmızı halılarla karşılandı. Cemaat mensupları ise lüks aracından inen Menzil şeyhine yine gül verdi.

Menzil şeyhine kırmızı halılı ve güllü karşılama

Menzil tarikatı şeyhi Abdülbaki Elhüseyni'nin ölümünün ardından tarikatın üç oğula bölüneceğine dair bazı iddialar yayılmıştı.

Daha sonrasında tarikatın başına Abdülbaki Elhüseyni'nin büyük oğlunun getirileceği aktarılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada gündem olan bir video daha ortaya çıktı.

GÜLLERLE VE KIRMIZI HALIYLA KARŞILANDI

Söz konusu videoda Muhammed Saki Erol’un lüks aracıyla ziyaretinde, müritleri tarafından kırmızı halı ve güllerle karşılandığı görüldü.

Erol’un gerçekleştirdiği bu ziyaretin, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ise tepkilere sebep olmaya devam ediyor.

Yine söz konusu videoda cemaat mensupları ise lüks aracından inen Menzil şeyhine yine gül verdi.

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