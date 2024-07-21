Menziliyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Otomotiv sektöründe taşlar yerinden oynadı

Chery markasına ait yeni hibrit SUV modeli Fengyun T10, etkileyici bir başarıya imza atarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. T10, dolu benzin kapasitesinin beraberinde elektrikle hiç şarj edilmeden en uzun mesafe yaparak rekora ulaştı.

Chery Fengyun T10, 17 Temmuz – 20 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Şangri-La kentinden hareket ederek Kunming, Baise ve Zhanjiang şehirlerinden geçip Zhuhai’ye ulaştı. Toplamda 2100 kilometreyi aşkın bir mesafeyi başarıyla kat etti ve önceki rekora 300 kilometre fark atarak yeni bir sınır belirledi.

25 TEMMUZ'DA PİYASAYA GİRECEK

Üretilen yeni model Fengyun T10'un 25 Temmuz tarihinde piyasaya sürüleceği belirtildi. Araç, hem 5 koltuklu hem de 6 koltuklu versiyonlarıyla sunulacak. Bu yeni modelin sunduğu özellikler ve teknolojiler hakkında detaylar ise heyecanla bekleniyor.

CHERY FENGYUN T10'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Chery Fengyun T10, 4850 mm uzunluk, 1930 mm genişlik ve 1712 mm yükseklik ölçüleriyle dikkat çekiyor. Dingil mesafesi ise 2820 mm olarak belirlenmiş. Araç, 5 koltuklu versiyonunda 1935 kg, 6 koltuklu versiyonunda ise 2028/2069 kg ağırlığa sahip.

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BATARYADA YÜKSEK KAPASİTE

Bu hibrit SUV, Kunpeng Super C-DM hibrit sistemiyle donatılmış olup, 1.5T motor ile elektrik motorunun birleşiminden oluşuyor. Motor, maksimum 115 kW güç üretiyor. Ayrıca, Chery Fengyun T10, CATL tarafından üretilen üçlü lityum batarya ile destekleniyor. Bataryanın kapasitesi henüz açıklanmış değil, ancak yüksek kapasiteli bir batarya beklentisi var.

Araç, çeşitli opsiyonlarla sunuluyor; jant seçenekleri, ön ızgara tasarımları, ön ve arka tampon tasarımları ve arka sırada gizlilik camı gibi detaylarla özelleştirilebiliyor.

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