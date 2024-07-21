Çalışan emeklilere bir darbe daha: Bendevi Palandöken açıkladı. Yeni uygulama saç baş yolduracak

'EMEKLİLER İŞE ALINMAYACAK'
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son torba yasa ile emekli çalıştıran işverenlere sağlanan yüzde 5'lik sosyal güvenlik destek priminin sona ermesinin hem emeklileri hem de dükkanında emekli usta çalıştıran esnafı zor durumda bırakacağını belirtti.
Palandöken, "Sosyal güvenlik prim desteğinin kaldırılmasıyla işverenlerin emekli ustalarla çalışmaya devam etme cazibesi azalacak. Günümüzde usta bulmak zaten çok zor. Esnaf, çırak bulmakta zorlanırken bir de sosyal güvenlik destek priminin kaldırılması ustasını kaybetmesine neden olacak ve bu durum esnafı ile mesleklerin geleceğini daha da sıkıntıya sokacak" dedi.