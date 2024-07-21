Çalışan emeklilere bir darbe daha: Bendevi Palandöken açıkladı. Yeni uygulama saç baş yolduracak

"ÇİFTE VERGİLENDİRME GİBİ"

Palandöken, enflasyon rakamlarının TEFE-TÜFE dengesini bozduğunu ve iş yeri kiralarının hızla arttığını belirtti. "Artan iş yeri kiraları malum. İş yeri kirası arttıkça kira stopajı da artacak. Bu da çifte vergilendirme gibi bir uygulama. Zaten iş yerinin mal sahibi bu vergisini ödüyor ama bu haliyle şimdi hem mal sahibi hem de devam eden yüzde 20'lik kira stopajını esnaf yatırıyor. Bu da esnafın sırtında ağır bir yük" ifadelerini kullandı.