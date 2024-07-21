Çalışan emeklilere bir darbe daha: Bendevi Palandöken açıkladı. Yeni uygulama saç baş yolduracak

Çalışan emeklilere bir darbe daha: Bendevi Palandöken açıkladı. Yeni uygulama saç baş yolduracak
Kaynak: İHA

SGK'nın geri çektiği prim desteği sonrası özellikle çalışan EYT'li emekliler için zor bir sürece girildi.

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Çalışan emeklilere bir darbe daha: Bendevi Palandöken açıkladı. Yeni uygulama saç baş yolduracak 1

Emekli çalışanlar, özellikle EYT'liler, alınan kararın reel sektörde olumlu karşılanmadığını belirttiler. Esnaflar, yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi uygulamasının kaldırılmasına tepki göstererek, kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ettiler.

Esnaflar, kiralarla ilgili de çağrıda bulunarak, "Çifte vergilendirme gibi bir uygulama" diyerek yeni bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu vurguladılar.

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Çalışan emeklilere bir darbe daha: Bendevi Palandöken açıkladı. Yeni uygulama saç baş yolduracak 2

Son torba yasa ile EYT kapsamında emekli olup çalışanlar için önemli bir karar alındı. EYT’nin Hazine’ye olan maliyetini sıkça dile getiren hükümet, emekli işçi çalıştıran işverenlere sağlanan yüzde 5'lik sosyal güvenlik destek primi teşvikini sona erdiriyor.

Bu karara esnaflar ise tepkili. Esnaflar, "Prim desteğinin sona ermesi, esnafın usta bulmasını zorlaştırır" şeklinde düşüncelerini dile getiriyor.

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Çalışan emeklilere bir darbe daha: Bendevi Palandöken açıkladı. Yeni uygulama saç baş yolduracak 3

'EMEKLİLER İŞE ALINMAYACAK'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son torba yasa ile emekli çalıştıran işverenlere sağlanan yüzde 5'lik sosyal güvenlik destek priminin sona ermesinin hem emeklileri hem de dükkanında emekli usta çalıştıran esnafı zor durumda bırakacağını belirtti.

Palandöken, "Sosyal güvenlik prim desteğinin kaldırılmasıyla işverenlerin emekli ustalarla çalışmaya devam etme cazibesi azalacak. Günümüzde usta bulmak zaten çok zor. Esnaf, çırak bulmakta zorlanırken bir de sosyal güvenlik destek priminin kaldırılması ustasını kaybetmesine neden olacak ve bu durum esnafı ile mesleklerin geleceğini daha da sıkıntıya sokacak" dedi.

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Çalışan emeklilere bir darbe daha: Bendevi Palandöken açıkladı. Yeni uygulama saç baş yolduracak 4

PRİM DESTEĞİ DEVAM ETSİN ÇAĞRISI

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son torba yasa ile birlikte emekli çalıştıran işverenlere sağlanan yüzde 5'lik sosyal güvenlik destek priminin sona ermesinin ciddi sorunlara yol açacağını belirtti. Palandöken, "Verilen sosyal güvenlik prim desteği sona erdiğinde yetişmiş ustaları da kaybederek zamanla hem esnafımız zor durumda kalacak hem de mesleklerin kaybolması hızlanacak" dedi.

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Çalışan emeklilere bir darbe daha: Bendevi Palandöken açıkladı. Yeni uygulama saç baş yolduracak 5

Günümüz koşullarında esnafa verilen desteklerin artırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Mevcut desteklerin kaldırılması, esnafın ayakta kalma mücadelesini zorlaştırıyor. Hem esnafın hem de emeklinin yararına olan bu düzenleme devam etmeli" ifadelerini kullandı.

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Çalışan emeklilere bir darbe daha: Bendevi Palandöken açıkladı. Yeni uygulama saç baş yolduracak 6

"DURUM DAHA DA AĞIRLAŞIYOR"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan kira fiyatları ve kira stopaj vergisinin esnaf üzerinde yarattığı yükü vurgulayarak, "Artan kira fiyatlarını ödemekte zorluk çeken esnafa bir de kira stopaj vergisi eklenince durum daha da ağırlaşıyor" dedi.

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Çalışan emeklilere bir darbe daha: Bendevi Palandöken açıkladı. Yeni uygulama saç baş yolduracak 7

"ÇİFTE VERGİLENDİRME GİBİ"

Palandöken, enflasyon rakamlarının TEFE-TÜFE dengesini bozduğunu ve iş yeri kiralarının hızla arttığını belirtti. "Artan iş yeri kiraları malum. İş yeri kirası arttıkça kira stopajı da artacak. Bu da çifte vergilendirme gibi bir uygulama. Zaten iş yerinin mal sahibi bu vergisini ödüyor ama bu haliyle şimdi hem mal sahibi hem de devam eden yüzde 20'lik kira stopajını esnaf yatırıyor. Bu da esnafın sırtında ağır bir yük" ifadelerini kullandı.

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Çalışan emeklilere bir darbe daha: Bendevi Palandöken açıkladı. Yeni uygulama saç baş yolduracak 8

"YÜZDE 20'LİK KİRA STOPAJI KALDIRILMALI"

Palandöken, yüksek kira fiyatları içinde yüzde 20'lik kira stopajının işletmelerden alınmasının doğru ve haklı olmadığını savundu. "Bu yüzden bu payın kaldırılması lazım. Ekonomik tedbirler olarak yapılan çalışmalar enflasyonun düşmesine katkı sağlayacak" dedi.

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Çalışan emeklilere bir darbe daha: Bendevi Palandöken açıkladı. Yeni uygulama saç baş yolduracak 9

Esnafın, vergilerini, sigortalarını ve iş yeri kiralarını kazanamaz hale geldiğinde iş yerlerini kapatma riskiyle karşı karşıya kalacağını belirten Palandöken, "Bu durumda orta gelir grubundaki çalışan ve esnaf mağdur olacak. Bunun tekrar gözden geçirilmesi lazım. Esnafa bir soluk aldıracak bir sisteme mutlaka ihtiyaç var" dedi.

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Çalışan emeklilere bir darbe daha: Bendevi Palandöken açıkladı. Yeni uygulama saç baş yolduracak 10
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