Meraklı minikler hayran kaldı

Kaynak: İHA
Meraklı minikler hayran kaldı
Meraklı minikler TCG Fırtına Hücumbotu'na hayran kaldığı görüldü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TCG Fırtına Hücumbotu, Kocaeli’de çocuklar ve ailelerin ziyaretine açıldı. Meraklı minikler hücumbotunu hayranlıkla inceledi.

Aynı etkinlik çerçevesinde TCG Fırtına Hücumbotu, İzmit Yat Limanı’nda da vatandaşların ziyaretine açıldı. 1988 yılında göreve başlayan ve hala faaliyette olan bu hücumbot, çocuklara ve ailelerine tanıtıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ile hücumbotunu gezen çocuklar, mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Meraklı minikler, görevlilere hücumbotuyla ilgili sorular sordu ve meraklarını giderdi. TCG Fırtına Hücumbotu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla saat 17.00’ye kadar ziyarete açık olacak.

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