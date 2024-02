Meral Akşener: Belediyeleri almamız ülkeyi kuruluş ayarlarına döndürecek

Kemal Özgüler / İbrahim Malkoç / İsa Aydın – Balıkesir - Yeniçağ

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Balıkesir Avlu Kongre Merkezi’nde partisinin Balıkesir adaylarını tanıttı. Salona Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez ile birlikte girdi. Kendisine Türk Bayrağı hediye edilen Akşener, partisinin belediye başkanları tanıtım töreninde partililere hitap etti.

Sahneye çıkarak konuşma yapan Akşener, "Turhan kardeşimi siyasete atılmadan önce, ta doktorluğundan tanırım. Kendisi çalmaz, çaldırmaz" dedi. Akşener ayrıca Çömez'den belediye dahil her yere Türkiye Cumhuriyeti yazdırma sözü aldı. Ardından Çömez ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye davet eden Akşener, adaylarla beraber toplu fotoğraf çektirdi.

Meral Akşener’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“ORDUNUN YARGILANDIĞI DÖNEMDE ERGENEKON'DAN YARGILANDI VE VATANINI SEVEN BİR İNSAN OLARAK TESCİLLENDİ GERİ DÖNDÜ”

Meral Akşener, Aday Tanıtım Toplantısı’nda yapmış olduğu konuşmasında, İYİ Parti’nin pek çok siyasiler tarafından eleştirildiği zor bir dönemde Turhan Çömez’in partiye katıldığını anlatarak, “Turhan Çömez’i çok eski tanıyorum ben. Milletvekili olmazdan evvel, doktorluğu döneminden tanıyorum. Çırpına çırpına hasta iyileştirdi, paranın peşinde koşmadı. Sonra siyasete girdi, o siyaset yaptığı dönemde de Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne karşı devletimizin kurumlarıyla el birliği yaptı. Bu ülkenin refahı, esenliği, başka Alilerin şehit olmaması için başka Zeyneplerin, başka Ayşelerin acı çekmemesi için, anaların acı çekmemesi için devletimizin kurumlarının işaret ettiği noktalarda çalıştı ben şahidim. Sonra bir ters rüzgâr esti, bir baktık düşman olmuş. Bir baktık düşman kuvvet olmuş. Yılmadı mücadeleden ama bu ülkeyi de satmadı, gidip şikâyette bulunmadı. Ve sonuçta onun iradesi onun direnci netice itibariyle Türkiye’ye başı dik, alnı açık, hırsızlık yapmadan, çalmadan, çaldırmadan bir siyasi dönem geçirdiği tescillenerek; oculukla, buculukla alakası olmadığı tescillenerek… Ergenekon’dan yargılandı, ordunun yargılandığı dönemde Ergenekon'dan yargılandı. Ve sonuç itibariyle vatanını seven bir insan olarak tescillendi, geri döndü.” ifadelerini kullandı.

“BİZ BİR TEK ŞEY İÇİN UĞRAŞTIK O DA BU UCUBE SİSTEMİN DEĞİŞTİRİLMESİ”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti’nin kuruluşundan itibaren tek amacının parlamenter sisteme geri dönülmesi olduğunu hatırlatarak, “İYİ Parti’nin hür ve müstakil olarak kurulması, hür ve müstakil olarak bu seçimlerde seçimlere katılması herkesin sinirini bozdu, herkesin asabını bozdu. Bu tahterevalli harika bir şeymiş, bu kayıkçı kavgası muhteşem bir şeymiş. Ama İYİ Parti sizler tarafından kurulduğundan itibaren biz bir tek şey için uğraştık. O da şu; bu ucube sistemin değiştirilmesi. Bu tek adam sisteminin değiştirilmesi, Cumhuriyetin kuruluş ayarlarına geri dönmesi. Mesele Sayın Erdoğan meselesi değildir. Sayın Erdoğan’ın zamanı doluyor. Yerine her kim gelirse gelsin bir sene sonra %100 aynı olacak, buradan her türlü değerim üzerine yemin ederek söylüyorum ki aynı olacak. Yani en dürüst arkadaşımızı koyalım oraya, bir sene sonra aynı olacak. Dolayısıyla bu sistemin bozukluğu Türkiye’yi bozdu. Kişiler üzerinden değil, sistem üzerinden konuşuyoruz. Dolayısıyla 1 kişinin 2 dudağı arasına sıkıştırılmış bir Türkiye’de, Balıkesir gibi yani Türkiye’nin önemli ama aynı zamanda bugüne kadar “zengin” kabul edilebilen bir şehrinde bile işsizlik varsa bu sistemdendir. Eğer tarımda zorluklar devam ediyorsa kayırmacılık varsa; senin adamın, benim adamım deniliyorsa bu sistemdendir. Dolayısıyla bu sistemin değiştirilsin ve bu sistemin yerine gerçekten hukukun üstünlüğü, gerçekten adalet, gerçekten liyakat, gerçekten demokrasi uygulanabilsin.” şeklinde konuştu.

“140 BİN İNSANA YARDIM EDİYORUM DİYEREK ÖVÜNEMEZSİNİZ!”

Akşener, yardım edilen insanla övünmek yerine bu kadar çok yardım edilecek insan olması sorununun çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Devletin oluşturduğu o ekonomik değer, sizin vergilerinizle, bizim vergilerimizle oluşan o ekonomik değer; yandaşlara peşkeş çekilemez. Sonuç itibariyle o oluşturulan değer vatandaşın, milletimizin oluşturduğu ekonomik değer tekrar vatandaşımızın, milletimizin emrine sunulur. Onun için de denetleme vardır, denge vardır. Emekliyi siz 5 tane ayrı maaşla oyalayamazsınız. Bir şehirde “140.000 insanı yardımla geçindiriyorum” diyerek övünemezsiniz. “140.000 insana yardım ediyorum” diyerek övünemezsiniz. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir şehirde 140.000 insanın yardımla yaşadığı anlamına gelir ki bu da rezalet bir şeydir. Elbette devlet açını doyuracak, çıplağını giydirecektir orada bir sorunumuz yok. Elbette onun görevidir ama öncelikli iş o evlerin refahını sağlamaktır. Öncelikli iş tayin edemeyeceğin kadar, ihtiyacın olmayacak kadar öğretmen yetiştirmemektir. Yetiştirdiysen ertesi gün tayin etmen gerekir. Hem öğretmen yetiştiriyorsun hem de onları tayin etmiyorsun süründürüyorsun. Bu olmaz, olamaz; insan haklarına da insan onuruna da aykırıdır.” dedi.

“BÜTÜN BUNLARIN HER BİRİNİ DEĞİŞTİRECEK OLAN ŞEY, UCUBE SİSTEMİN GİTMESİDİR”

Akşener tüm sorunların çözülmesi için Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nden parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bütün bunların her birini değiştirecek olan şey, ucube sistemin gitmesidir. Biz bununla ilgili olarak 2019’da elimizden geldiği kadar, ne gerekiyorsa, üstümüze ne düşüyorsa yaptık. Allah’ım şahittir ve bir süre sonra inanıyorum ki milletim de bunu görüp hakkımızı teslim edecektir. Ama başaramadık. Şu sebeple, bu sebeple başaramadık. Varsayalım bütün suç benimdir. Böyle dediğim zaman arkadaşlarım kızıyor ama varsayalım benimdir. Yahu değiştirmiyor ki meseleyi. Çekin beni, ucube sistem yerinde. Dolayısıyla bu başarısızlığın sebebi nedir? Bu tahterevalliden mutlu ve memnun olan sistemdir. Bu sistemden beslenen kişilerdir, kişiliklerdir. Biz buna karşıyız. Biz buna karşı olduğumuz için bulunduğumuz partilerden ayrılarak bir büyük mücadeleyle bir araya geldik ve Türkiye’nin samimi, dürüst, bu ülkeyi seven ve bu ülke için, millet için gerekirse canını, istikbalini ortaya koyan; kadın, erkek, gençlerden oluşan bir aile kurduk. Parti diyemiyorum, aileyiz. Ve bu aileye her şey yapıldı ama yıkılamadı.” şeklinde konuştu.

“İYİ BELEDİYECİLİĞİ SUSURLUK’TA YAŞADIK, BÜYÜKŞEHİRDE DÜŞÜNÜN…”

Meral Akşener konuşmasını, “Eğer biz bu yerel seçimlerde aday çıkardığımız şehirlerde, ki her yerde kendi başımıza aday çıkarıp yol yürüyoruz. Bu aday arkadaşlarımızın ilçelerde, beldelerde, şehirler ve büyükşehirlerde kazanmalarını sağladığımız zaman neyi ortaya koyacağız? Bir, bu ülkeyi yöneten iktidar partisi diyecek ki; “Eyvah artık insanlar uyutamayacağım. Çünkü millet benim kulağımın yarısını morarttı. Diğer tarafta diyecek ki; “Eyvah yan gel Osman devri bitti benim kulağımın yarısı da morardı.” Çalışkan, hizmet eden ve beni dinleyen benim sözcülüğünü yerine getiren ve adı üstünde iyi belediyeciliği… Susurluk’ta yaşadık işte, büyükşehirde düşünün… İyi belediyeciliği ortaya koyan, sosyal belediyeciliği ortaya koyan ve ayırmayan, çalmayan, çaldırmayan, objektif, hukuka uygun, adalete uygun, bir belediyeciliğin hayata geçirildiği andan itibaren ne olacak biliyor musunuz? 2028’de herkesin eteği tutuşacak, herkes hoplayacak ve herkes gelecek tek tek seçmenin gözünün içine bakacak. Çünkü diyecek ki “Ben ancak oculuk buculuk üzerinden bugüne kadar yan geldim, yattım. O harika milleti birbirine düşürdüm. Bütün değerlerimi yerin dibine soktum ama artık işler zor, artık bu iş pahalı oldu. Onun için ben artık seçmenimizin, milletimin gözünün içine bakarak ne istediğini anlamak ve projeler üzerinden, hizmet üzerinden yarışmak zorundayım. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde, ilçelerinde yapılanlardan gördüm ki bunlar bizi götürecek. Bursa'da götürecek… ama neyle götürecek? Şuculuk, buculuk üzerinden değil hizmet üzerinden götürecek.” cümleleriyle sürdürdü.

“SEÇMENİN ÖZNE OLDUĞU BİR YENİ SİYASİ ANLAYIŞI HAYATA GEÇİRMEK İÇİN ÇOK ZORLUKLAR ÇEKTİK…”

İYİ Parti’ye yönelik sert eleştirilerin ve baskıların olduğu bir süreçte İYİ Parti’den aday olanların her türlü zora direnerek bu yolu tercih ettiğine dikkat çeken Akşener, “Seçmenin velinimet olduğu, seçmenin özne olduğu bir yeni siyasi anlayışı hayata geçirmek için, sizlerin emrine verebilmek için çok zorluklar çektik. Gerçekten çekmeye de devam ediyoruz ve böyle bir partide Turhan Çömez ve diğer arkadaşlarımız çıktılar, dediler ki; “Biz adayız.” Çok kolay bir şey değil. Nedir bu? Her türlü zora direnmektir. Nedir bu? Asacak billboard bulamamaktır. Nedir bu? Ağaca aslın posterinin valiler tarafından indirilmesine göz yummak zorunda kalmaktır. Ama bizimki göz yummadı, gıcığın önde gideni…” dedi.

“BÖYLE BİR SİSTEMDE KAYBEDEN HER SEFERİNDE MİLLET OLUYOR!”

Bu sistem içerisinde kaybedenin her zaman millet olduğunu vurgulayan Akşener, “Böyle bir sistemde kaybeden her seferinde millet oluyor, kaybeden memleket oluyor kaybeden seçmen oluyor. Demin hepimizin içine işleyen, iş zora geldiğinde ise tabutun içine giren o insanların çocukları oluyor. Onun için abu ülkenin kaynakları var. Bu ülkenin namütenahi imkanları var. Yeter ki iyi yönetilsin. Biz bu yönetme işlemine inşallah belediyelerden başlayacağız ve 2028’de Allah'ın izni, sizlerin teveccühüyle o ucube sistemi de değiştirmek sözüyle birlikte inşallah 2017’de çıktığımız yolun sonunda hedefe ulaşacağız. Ve ondan sonraki fasılda da belediyelerdeki başarımızı bu ülkeyi yönetmekte göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN UYARILARIMIZ ÖNCE KÜFÜRLE KARŞILANIYOR AMA DAHA SONRA DENİLİYOR Kİ ‘BUNLAR HAKLIYMIŞ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Yepyeni bir bakış açısıyla bu ülkeyi önce Balıkesir'den, Bursa'dan yönetmeye başlayarak ondan sonra da 2028’de makus talihimizi gerçekten değiştireceğimize olan inancımla bugün bu toplantıda sizlerle beraberim. O kadar mutluyum ki artık salonlara daha rahat geliyoruz. O kadar mutluyum ki dediklerimiz çıkıyor. Bütün uyarılarımız önce küfürle karşılanıyor ama daha sonra deniliyor ki “bunlar haklıymış.” diye devam etti.

“2010’DAKİ REFERANDUMA GİDİLMESE 15 TEMMUZ OLMAZDI!”

2010 Anayasa Değişikliği Referandumu sürecinde milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili olduğunu hatırlatan Akşener, Anayasa değişikliğinin gerçekleştirilmemesi için yaptığı çalışmaları anlatarak, “O meşhur Anayasa değişikliğinin yapılmaması için, bazı bilgilerim de vardı. Ak Parti’nin ne kadar kallavi adamı varsa hepsine tek tek gittim. “Yapmayın” dedim. “Yol, su, elektrik olarak bu ülkenin boynuna bir bumerang saplanacak” dedim. Bunlardan bir tanesi o günün Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’dir. Kim varsa gittim. Yani aklınıza kallavi abilerden kim geliyorsa gittim, dinletemedim. Ve o Anayasa değişikliği yapıldı. Ne için yapıldı biliyor musunuz? 2009’daki yerel seçimde ön gördükleri oyu alamadıkları için, seçmeni politize etmek, seçmeni kutuplaştırmak için, yine bir diğer alanı da düşmanlaştırmak için yapıldı. Bir de “yargıda kendi adamlarımı koyar mıyım?” diye yapıldı. O 2010’daki referanduma gidilmese, o mecliste yapılan o değişiklik olmasaydı 2016 15 Temmuz’u olmazdı! Ve bu millet devleti sokaktan, devleti köprüden toplayıp gelmek zorunda kalmazdı. Ve hala bir fetö belasıyla mücadele etmek zorunda kalmazdı.” dedi.

“BU ÜLKENİN YENİ BAŞTAN KURULUŞ AYARLARINA DÖNMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Meral Akşener İYİ Parti’nin kazandığı belediyelerle vizyonunu kanıtlayacağını ifade ederek, “Bugün de diyorum ki Turhan Çömez ve ilçelerdeki arkadaşlarımızı seçin. Çünkü bu büyükşehirlerde bizim yönetimi devralmamız şunu sağlayacak; hukuk, adalet yerlerde, liyakat yerlerde ve en önemlisi gençlerin umudu yerlerde. Bunu yerden toplayıp tekrar yerli yerine oturtmayı gerçekten Allah bize nasip edecek sizlerin teveccühüyle. Ve bu ülkenin yeni baştan kuruluş ayarlarına dönmesini sağlayacağız. Ama bizim iş görme, bunu ispatlamaya ihtiyacımız var. Bu ihtiyaç da belediyeleri kazanmaktan geçiyor.” dedi.

“DAHA İYİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞINI MİLLETİMİZE GÖSTERMEK İSPAT ETMEK FIRSATINI İSTİYORUM”

Akşener, “Sayın Erdoğan yerinde oturacak kimse merak etmesin, şu anda oturacak. Diğerleri de yerinde oturacak Sayın Özgür Özel de yerinde oturacak herkesler yerinde oturacak ama herkes diyecek ki “eyvah eyvah sandalyeler yandı gülüm keten helva”. Çünkü daha iyi bir yönetim anlayışını milletimize göstermek, ispat etmek fırsatını istiyorum. Bunu yaptığımız zaman bakın dikte edenler, buyruk verenler, sizi görmeyenler ve bir uçtan bir uca kutuplaştıranlar; bana inanın, gelip karşınızda hazır ola geçip temennada bulunmuyorlarsa adımı değiştireceğim. Çünkü seçmen velinimettir ve bu unutuldu. Biz bu işi başaracağız, Allah'ım inşallah nasip edecek.” diye konuşmasını tamamladı.