İYİ Parti'nin Ankara aday tanıtım toplantısında arbede çıktı. İYİ Parti Ankara İl Başkanı görevden alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Bir grup İYİ Partili adaylar açıklandığı esnada, Sevin Çağlayan'ın Etimesgut'tan aday yapılmamasına tepki gösterip, "AKP'nin adamı aday yapıldı" dedi. "Teşkilat istemiyor" "Mansur Başkan" sloganları atan gruba diğer partililer müdahale edince salonda arbede çıktı.

ANKARA İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Meral Akşener, protesto gösterileri ve yaşananların ardından, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’ı görevden aldı. Yıldırım'ın yerine Akif Sarper Önder getirildi.

"BURADA BAĞIRAN ARKADAŞLARIMIZIN DA AHLAKLARINI SİZİN VİCDANINIZA BIRAKIYORUM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, protestonun ardından şunları söyledi,

"Sevin için bağırdı arkadaşlarımız, saygı duyarım. Sevin, çok çalışkan bir kızım benim. Sevin'e dedim ki, 'Bazı yerlerde zorluğumuz var, şuraya aday olur musun?' O da 'Meral Abla, başüstüne' Sevin rekor kıracak, ondan eminim. Ama burada bağıran arkadaşlarımızın da ahlaklarını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibarıyla hepsi gitmiştir" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıkladığı diğer ilçe belediye başkanları ise şu şekilde,

Artvin Arhavi Belediye Başkan Adayı Kemalettin Emiroğlu,

Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan,

Bursa Kestel Belediye Başkan Adayı Mustafa Atılgan,

Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek,

Gaziantep Nizip Belediye Başkan Adayı Gizem Büşra Bilgiç,

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Selami Demirkol,

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert,

Hatay Dörtyol Belediye Başkan Adayı Cihan Tufan,

Hatay Arsuz Belediye Başkan Adayı Süleyman Sırrı Bahadırlı,

Hatay Reyhanlı Belediye Başkan Adayı Mustafa Ortak,

Hatay Kumlu Belediye Başkan Adayı Ahmet Uçar,

Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Mehmet Ökkeş Koçak,

Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı Ferhat Küçükler

Hatay Kırıkhan Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya,

Hatay Belen Belediye Başkan Adayı Reşit Özuğur,

Hatay Payas Belediye Başkan Adayı Ayvaz Yakar,

Hatay İskenderun Belediye Başkan Adayı Nazmi Ceylan,

Kütahya Domaniç Belediye Başkan Adayı Şerif Yılmaz,

Kütahya Simav Belediye Başkan Adayı İskender Özdağ,

Kütahya Simav Demirci Belediye Başkan Adayı Şükrüye Tuğcu,

Mersin Anamur Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Özdeniz,

Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Onur Kösel,

Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Arıcan,

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Metin Ergun,

Muğla Köyceğiz Belediye Başkan Adayı Pelin Eker Karaman,

Sakarya Adapazarı Belediye Başkan Adayı Türkel Ergün,

Sakarya Akyazı Belediye Başkan Adayı Hakan Baykal,

Sakarya Arifiye Belediye Başkan Adayı İrfan Ömür,

Sakarya Karasu Belediye Başkan Adayı Hasan Sarıoğlu,

Sakarya Serdivan Belediye Başkan Adayı Serbülent Gökhan Beyaz,

Sakarya Taraklı Belediye Başkan Adayı Şahin Akı,

Sakarya Söğütlü Belediye Başkan Adayı Volkan Deniz,

Tokat Turhal Belediye Başkan Adayı Muammer Baloğlu,

Trabzon Akçabat Belediye Başkan Adayı Erol Gedikli,

Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Serkan Dübüş,

Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Hamza Ustabaşı,

Trabzon Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Fatih Sancak,

Trabzon Hayrat Belediye Başkan Adayı Zafer Yazıcı,

Trabzon Of Belediye Başkan Adayı Emine Bodur,

Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Veysel Kurtoğlu,

Trabzon Sürmene Belediye Başkan Adayı Selami Ateş olarak ilan etti.

Ayrıca, 2019 Yerel Seçimlerinde göreve seçilen Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, parti rozeti takılarak İYİ Parti’den Artvin Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.