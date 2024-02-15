Akşener kürsüde ağladı. 'Değişen bir şeyler olmalı. Niçin hep garipler fakirler kaçamıyor. Niçin hep haksızlık bunlara yapılıyor'

Dün İYİ Parti'nin grup toplantısı sırasında Genel Başkan Meral Akşener, Elazığ'daki maden faciasını herkese hatırlatarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Akşener, sözleri Karacaoğlan'a ait olan "Var Git Ölüm" adlı şiiri, besteci Aytekin Ataş'ın sesinden açarak partililere dinletti.

HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADI

Akşener, telefondan dinlettiği şarkının ardından kendini tutamayıp kürsüde hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.

Sözlerine "Artık değişen bir şeyler olmalı" diyerek başlayan Akşener, "Niçin hep garipler kaçamıyor? Niçin hep fakirler kaçamıyor? Niçin hep haksızlık bunlara oluyor? Ant olsun, şart olsun, bunları değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

İLİÇ FACİASI İÇİN NELER SÖYLEDİ

Akşener, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kaymasına ilişkin geçen sene haziran ayında iktidarı uyardıklarını da kürsüde söyledi.

Hatta Meclis'e soru önergesi verdiklerini de ifade eden Akşener, "İliç’teki felakete, yol açan ihmallerin ve bu ihmallere, imza atanların, peşini bırakmayacağız." dedi.

Akşener'in İliç için söylediği sözler şu şekilde:

Biliyorsunuz dün, peş peşe iki felaketi birden yaşadık. Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında heyelan, Antalya’da ise sel felaketi yaşandı. Buradan selde hayatını kaybeden vatandaşımıza, Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. İliç’te hâlâ ulaşılamayan, 9 maden işçimize de bir an önce ulaşılmasını temenni ediyor. Hem Erzincanlı hem de Antalyalı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Dengesi bozulan doğamız artık, alarm veriyor. İktidarın, iflah olmaz rant telaşı göz göre göre, insanlarımızın hayatını, tehlikeye sokuyor. Bitmek bilmeyen, bu sorumsuzluğun faturasını da her defasında milletimiz ödüyor.

"İKTİDARI HAZİRAN 2022'DE UYARMIŞTIM"

29 Haziran 2022’de bu kürsüden Erzincan İliç’teki, altın madenindeki tehlikeye karşı iktidarı uyarmıştım. Hatta bu konuda İYİ Parti olarak Meclisimize, soru önergeleri de verdik. Ancak iktidar bizi, aşırı duyarlı bulup kulağının üstüne yatmayı tercih etti. Dün yaşanan felaketi, göze almayı tercih etti! Erzincanlı vatandaşlarımızı değil madenin ortaklarını, tercih etti. Anadolu’nun can suyunu taşıyan Fırat’ı değil rant musluklarını tercih etti. İliç’teki felakete, yol açan ihmallerin ve bu ihmallere, imza atanların, peşini bırakmayacağız!

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Aralık 2010'dan bu yana altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde toprak kayması meydana gelmişti.

Toprak altında kalan 9 işçi için arama çalışmaları sürerken bölgede cep telefonu kamerasıyla kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıkmıştı.