Meral Akşener istifa etmedi. Olağanüstü kurultaya gidiyoruz dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçim sonuçlarının belli olması sonrası canlı yayında açıklama yaptı. Akşener, seçimi kazanan ve seçim sürecinde çalışan İYİ Partililere teşekkür etti. Akşener, en kısa sürede partiyi olağanüstü kurultaya götüreceğini söyledi.

Akşener'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Sözlerimin başında 31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde görev alan arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Sonuçların milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Şunu açıkça söylemek isterim ki seçimlerin 100. Yılına yakışır bir olgunlukla sonuçlanmasını kıymetli buluyorum. Demokrasilerde sadece seçmenin hür idaresiyle sandığa attığı oyu tartışılamaz.

İYİ Parti olarak bizim yola çıkma gerekçemiz de tam olarak bunu sağlamaktır. Önce memleket şuuru ile sunduğumuz siyaset anlayışımız ile millet iradesi üzerinde bir irade olmadığını belirttik. Bu seçimde milletimiz şimdilik kesinleşen sonuçlara göre toplamda 31 yeri İYİ Parti’ye emanet etti. Bu emanete dürüstlükle sahip çıkacak belediye başkanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

Seçim sürecinde partimizi en iyi şekilde temsil eden tüm belediye başkan adaylarımıza, çalmadık kapı bırakmayan kadınlarımıza ve gençlerimize teşekkür ediyorum.

"ÜLKEMİZİ MAKULDE BULUŞTURMAYAN ERDOĞAN’A 'ARTIK ZORUNDASIN' DEDİ"

2023 yılındaki seçime göre sandığa katılım oranındaki düşüşü hiç kimse görmezden gelemez. Emeklilerimiz düşük maaşlara mecbur olmadığını gösterdi. Şüphesiz ki bu seçimde en net mesajını iktidara verdi. Milletimiz ekonomideki basiretsizliğe artık yeter dedi. Hukuku çiğneyen adaletsizliğe artık yeter dedi. Ülkemizi makulde buluşturmayan Erdoğan’a artık zorundasın dedi."

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

"Demirel’in sözlerini hatırlatarak ‘Tencere tava iktidarı sallar’ demişti. Her fırsatta Erdoğan’ı uyardık. Ancak Erdoğan sürekli bu çağrıları geçiştirdi. Milletimizin oylarıyla artık yüzleşti. Umarım ki artık tüm Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini görmüştü. Sandıktan çıkan mesajı almak hepimizin görevidir. İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız ve özeleştirimizi yapacağız.

Parti tüzüğümüzün Genel Başkan olarak bana verdiği yetkiyle partimizi en kısa sürede olağanüstü kurultaya götüreceğiz. İYİ Parti her zaman milletimizin yanında olacaktır. "