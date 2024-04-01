İzmir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay bakın ilk ziyaretini nereye yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan seçilen Cemil Tugay 1 Nisan sabahı ilk ziyareti Karşıyaka'da bulunan Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarı oldu.

İlk buraya gelmek istediğini belirten Cemil Tugay, "Bizim mücadeleci ruhumuz, Cumhuriyetimizin kurucusundan emanet. Karanlığa teslim olmadan, O'nun bize gösterdiği aydınlık yolda, kentimiz ve ülkemiz için yorulmadan çalışacağız. Daha iyi bir Türkiye'yi, hep birlikte kuracağız” diye konuştu.

Tugay, anıta çiçek koyarak, dua etti. Tugay, anıt mezar ziyaretinin ardından esnaf gezdi. Yurttaşlar, evlerinin pencere ve balkonlarından el sallayarak, yanına gelip Tugay ile fotoğraf çektirdi.