İzmir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay bakın ilk ziyaretini nereye yaptı

Kaynak: ANKA
İzmir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay bakın ilk ziyaretini nereye yaptı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan seçile Cemil Tugay, ilk ziyareti Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan seçilen Cemil Tugay 1 Nisan sabahı ilk ziyareti Karşıyaka'da bulunan Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarı oldu.

İlk buraya gelmek istediğini belirten Cemil Tugay, "Bizim mücadeleci ruhumuz, Cumhuriyetimizin kurucusundan emanet. Karanlığa teslim olmadan, O'nun bize gösterdiği aydınlık yolda, kentimiz ve ülkemiz için yorulmadan çalışacağız. Daha iyi bir Türkiye'yi, hep birlikte kuracağız” diye konuştu.

Tugay, anıta çiçek koyarak, dua etti. Tugay, anıt mezar ziyaretinin ardından esnaf gezdi. Yurttaşlar, evlerinin pencere ve balkonlarından el sallayarak, yanına gelip Tugay ile fotoğraf çektirdi.

cemil-tugay.jpeg

cemil-tugy33.jpeg

cemil-tigay3333.jpeg

c3333.jpg

c23.jpg

c667.jpg

İlgili Haberler
Japonya'dan 33 milyar dolarlık dev proje. Yakıtı belli oldu
Ümit Özdağ'dan yerel seçim sonrası ilk açıklama
Meral Akşener istifa etmedi. Olağanüstü kurultaya gidiyoruz dedi
AKP 4 dönem sonra Eyüpsultan'da kaybetti. Eyüpsultan'da kim kazandı kaç oy aldı?
Seçimi kaybedince canlı yayında halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiler. Su içer gibi yalan söylediler
Son Haberler
Ünlü filozof ve düşünür Hakan Ural ile herkes dalga geçiyor. 'Halkın içindeyim' diyerek seçim sonucunu bildirdi, böyle çark etti Gündem
Ünlü filozof ve düşünür Hakan Ural ile herkes dalga geçiyor. 'Halkın içindeyim' diyerek seçim sonucunu bildirdi, böyle çark etti
Şevval Sam’ın Ekrem İmamoğlu coşkusu Magazin
Şevval Sam’ın Ekrem İmamoğlu coşkusu
Milli Takımın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu Spor
Milli Takımın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu
Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu. Yabancı numaraları açarken iki kez düşünün Gündem
Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu. Yabancı numaraları açarken iki kez düşünün
Japonya'dan 33 milyar dolarlık dev proje. Yakıtı belli oldu Dünya
Japonya'dan 33 milyar dolarlık dev proje. Yakıtı belli oldu
22 yaşında Türkiye’nin en genç kadın başkanı oldu. Hem de bağımsız aday olarak Gündem
22 yaşında Türkiye’nin en genç kadın başkanı oldu. Hem de bağımsız aday olarak
Kassandra bir siyasetçinin öleceği tarihi açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir seçim sonuçlarını bildi. Dehşet bir rüya gördü Gündem
Kassandra bir siyasetçinin öleceği tarihi açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir seçim sonuçlarını bildi. Dehşet bir rüya gördü