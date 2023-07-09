Meral Akşener nikah şahitliği yaptı

Akşener, katıldığı nikah törenine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Seçim İşleri Başkanımız Sayın Sedat Sakallı'nın kıymetli kızının nikah törenine şahitlik ettik.

Selen kızımıza ve Muhammed Ali oğlumuza bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.

Rabbim yuvalarında sevgiyi, saygıyı, sabrı ve mutluluğu daim etsin..."

Ankara'da bir otelde düzenlenen düğününde nikah şahitliği yapan Akşener, burada şunları söyledi:

“TÜRKİYE’YE AŞIK, MİLLETİNİ SEVEN EVLATLAR NASİP OLSUN”

“Her iki evladımıza da mutluluklar diliyorum. Allah ikisini de bir yastıkta kocatsın. Sevgi, saygı, sabır üçgeni çok önemli. Damat sabır senin, ikisi onun. Üçü hepinizin…

Dolayısıyla iki anneniz, iki babanız oldu. İnşallah hayırlı evlatlarınız olur. Sayısına karışmıyorum. Canınız ne isterse o olur elbette. Ama hayırlı, Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun, devletinin yanında, Türkiye’ye aşık, milletini seven evlatlar nasip olsun inşallah.

Ben tek erkek çocuk annesiyim. Yıllardır nikah şahitliği yaparım. O nikah şahitliklerin hepsinde şöyle bir tablo var.

Aynı Sedat bey gibi kız babaları dokunsan ağlayacaklar. Erkek babaları, çok mutlu mesut. Zor tutarlar kendilerini gülmemek için. Kız anneleri mutlu ama gözler yaşlı. Oğlan anaları ilk defa görüyorum; genelde mutsuzdurlar ama çok mutlusun…

Benim tek oğlum var. Evlenirken bütün bunları bildiğim için kendime söz verdim, asla yanlış bir şey yapmayacağım diye.

Oğlum, videoda çektirmiş beni. Tam nikah yapılırken halim şöyle… Ayetel Kürsi okuyorum ama dokunsan ağlayacaksın. Üflüyorum çocuklara. Anneleriniz babalarınız gerçekten mutlular, siz de mutlu olun.”