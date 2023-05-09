Meral Akşener o fotoğrafın hikayesini anlattı

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Akşener ailesinin evine ziyarette bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, Tuncer Akşener ile mutfakta çay doldururken çekilmiş fotoğrafını paylaşmıştı. Akşener o fotoğrafın hikayesini anlattı.

Meral Akşener o fotoğrafın hikayesini anlattı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener Ailesini ziyareti sırasında Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener'le mutfakta çay doldururken çekilmiş fotoğrafını paylaşmış ve "Biz, hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun. Sevgili genç mütedeyyin kadınlar; size aylarca ‘kazanımlarınızı kaybedersiniz’ propagandası yapanlar, tüm haklarınızı 3-5 oya sattılar. Bay Kemal, asla kazanımlara dokunmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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Fotoğrafı alıntılayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Bu derece aşağıladığınız, hakaret vesilesi olarak gördüğünüz biz karılar(kadınlar) size sandıkta gününüzü göstereceğiz, öyle böyle değil hem de! “Türk Karı Kuvvetleri” :) Can Yücel’e saygıyla… Tüm kadınlarla birlikte #SanaSöz" yorumunda bulundu.

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AKŞENER FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ PAYLAŞTI

Meral Akşener, dün katıldığı TV programında o fotoğrafın hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Dün Kemal Bey’le Erzurum’u konuştuk. Seçimle ilgili konuştuk. Bizim evde çayı eşim demler; çünkü arkadaş Rizeli olduğu için çok güzel çay demliyor. Bizim gece evde insan çalışmıyor. Günlük yardımcımız gece yok. Bir kek bir de börek vardı. Bir arkadaşımdan rica ettim. Tabakları ben hazırladım. Zaten toplam 4 kişiyiz. Eşim çay koymaya gitti. Kemal Bey ‘müsaade ederseniz mutfağa girip Tuncer Bey’e yardım edeyim’ dedi. Hay hay dedim. Ben fotoğraflarını çektim. İkisinin de haberi yok. İşte en özel durum bu. Sayın Erdoğan’ın mitinginde ‘karılar gibi mutfaktan çıkmayan değil arı gibi çalışan lider istiyoruz’ diyen bir pankart vardı. Olan yine bize oldu."

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