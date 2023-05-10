Akşener: Bir yüzükle çıktılar gemiciğin dibine vurdular. Bu süpürgeyle süpüreceğiz onları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çanakkale'de vatandaşlarla bir araya gelerek açıklamalar yaptı.

Akşener, "Bir yüzükle çıktılar gemiciğin dibine vurdular" dedi. Devamında eline süpürge alan Akşener, "Bakın bu süpürgeyle onları süpüreceğiz. Süpürgenin sapıyla demiyorum sapıyla başka bir şey olur ucuyla hayırlısıyla süpüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener açıklamasında, "Çanakkale geçilmez dediniz tarih yazdınız tarihi değiştirdiniz siz. Kadınlar hiç olmadığı kadar bu dönemde hakarete uğradı." şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN KADINLARI EZİYORLAR"

Akşener"Günlük hayatın her safhasında uğruyoruz çünkü öyle bir zihniyet yönetiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun mutfaktan yaptığı videoları küçümsemek için yine kadınlar kullanıldı ezildi. 'Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil arı gibi çalışan lider istiyoruz' diyorlar. Çünkü kadına kötü davrananın yanına yaptıkları kar kaldı hep.

Önce biri çıktı dedi ki 'Başı açık kadın kiralık eve benzer'. Ne oldu hiçbir şey. Sonra Rize belediye başkanı 'Ya ne gerek var çözüm sürecine alalım birer Kürt kadınını çözelim bu sorunu' dedi. Bütün pis şakalar bizim üzerimizden yapılıyor. Ulan saygısız herifler! Sizi doğuran kim saygısızlar! Cumhurbaşkanı da kalkıp demedi o parkantı indir diye." dedi.

"BU SÜPÜRGEYLE SÜPÜRECEĞİZ ONLARI"

Akşener'in açıklamalarının devamı:

Bakın bu süpürgeyle onları süpüreceğiz. Süpürgenin sapıyla demiyorum sapıyla başka bir şey olur ucuyla hayırlısıyla süpüreceğiz.

Bir de bize Allahsız kitapsız ezansız diyorlar. Recep Bey ipin ucunu kaçırdı hiç normal değil. Bir de Yıldırım var İstiklal Marşı'nı kağıttan okuyamadı çakma milliyetçiler.

"ASIL KONUYU KONUŞMAYALIM DİYE İFTİRALAR ATIYORLAR"

Hepimizi bir şeyci yaptılar iftiracılar. Ben hem PKK'lıymışım hem Faili meçhulcü. Gerçekten kafayı yediler. Bu kafayı kırmış arkadaşlar bunları konuşarak 5-10 maaş alanları konuşmamızı istemiyorlar.

Asıl meselenin konuşulmasını engellemek için bizi birbirimize kırdırmaya çalışıyorlar. 3 yıldır sizi dinliyorum dertlerinize çözüm üretiyoruz. Siyasetçinin amacı budur. Patron olan sizsiniz talep eden değil bizi hangi parti olursa olsun hizmet vizyonumuzla projelerimizle değerlendirmeniz gerek. Ama bunlar bu ucube sistemi elde tutmak için her şeyi yapmaya çalışıyorlar.

'HARAMIN DİBİNE İNMİŞSİNİZ'

Biz kazanırsak şampanya patlatacakmışız onlar kazanırsa secdeye gideceklermiş. Sizin o kara alnınızla mı secdeye gideceksiniz. 10 maaşla insan çalıştırıyorsunuz hak yiyorsunuz haramın dibine inmişsiniz. Bak Çanakkale'ye el uzatmadınız. Sizin alınlarınız kapkara haramzadeler.

Bir yüzükle çıkıp gemiciklerin dibine vurdular. Baksanıza haramzadelere. AKP'li kardeşlerime sesleniyorum saygı duyuyorum ama bu seçimde mutlaka Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy verin. Bu son seçim Erdoğan'ın son seçimi. İyi Parti'ye oy verin güçlü parlamenter sisteme verin. Bu seçimi Millet İttifakı olarak alacağız ben de Başbakan olacağım. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e.

Tarımda çalışan herkesin borçlarını yapılandıracağız. 1 yıl ertelemeli olacak. Ekerken biçerken yetiştirirken hep biz olacağız. Gençlerin köylere gidip üretim yapabilmesi için SSK primlerini biz ödeyeceğiz. Dar gelirli kadınlara biz vereceğiz. Gençlere 2500 lira maaş ödeyeceğiz. Devlet memuru maaşı asgari ücretli işçi maaşını tekrar hesaplayıp gerçek enflasyona göre hesaplayıp vereceğiz.

Ünal başkan da hukukun üstünlüğüyle özgürlüğüne kavuşacak. Bu arada bir oy Kemal'e bir oy Meral'e sayacağım ona göre..