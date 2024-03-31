Meral Akşener oyunu kullandı. ‘Ankara seçimi çok ilginç geçecek’

Türkiye bugün, önümüzdeki 5 yılın yerel yönetimlerini oylamak için sandık başında. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, kayıtlı olduğu Bilkent Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu’nda kullandı.

Akşener, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hür ve müstakil bir şekilde yerel seçimlere katıldıklarını vurgulayan Akşener, seçim sonuçlarının iyi olacağını düşündüğünü ifade etti.

Akşener, seçim sürecinden bahsederek, “Bu zorlu süreçte partimin her bireyi iftiralara maruz kaldı. Ben miting yerine esnaf ziyareti yaparak propaganda yaptım. Türkiye açısından seçim ve bizim için iyi olacağını düşünüyorum.” İfadelerini kaydetti.

Bir soru üzerine Akşener, “Ankara seçimi çok ilginç geçecek. Ben kiralık eve taşındım, öbür evin kirasıyla burayı ödüyorum. Her şey iyi olacak.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.