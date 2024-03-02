Meral Akşener'den Erdoğan'a emekliler çıkışı. "Suriyelilere veriyorsun emekliye bayram hediyesi 7 bin TL vermek zorundasın"

Mert Sertkale Ankara / YENİÇAĞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara’nın Etimesgut ilçesini ziyaret etti. Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı için gelen Akşener’e; Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Topel Yıldırım, Etimesgut Belediye Başkan Adayı Hilmi Özer ve partililer eşlik etti. Dualar ile gerçekleşen Seçim Koordinasyon Merkez’i açılışı öncesinde Meral Akşener önemli açıklamalarda bulundu.

“EL ALEMİN SURİYELİSİNE VERİYORSUN. AÇLIKTAN SÜRÜNEN EMEKLİNE BAYRAM HEDİYESİ 7.000₺ VERECEKSİN”

Bu seçim iktidarın emekli sorununu çözmesi için ısrarla emekliler dediğini aktaran Akşener, “Emekliye bu bayramda 7.000₺ vermek zorundasınız Sn Erdoğan. Vereceksiniz. El alemin Suriyelisine veriyorsun. Açlıktan sürünen emekline bayram hediyesi 7.000₺ vereceksin. Vermek zorundasın. Yıllarca seni bu emekliler desteklediler. Görevini yerine getirmek zorundasın. Buna karşılık aynı emeklilere 11.000₺ seyyanen zam vereceksin. En düşük emekli maaşı da asgari ücret kadar olacak. Bu seçim siz emeklilerin, siz seçmenlerin birilerinin kulağını çekme imkanını size veren seçim” ifadelerini kullandı.

“SİZ ÖĞRETMENLERİ TAYİN ETMEZSENİZ BİZ EDECEĞİZ”

Öğretmen atamaları hakkında da konuşan Akşener,“100.000 öğretmen tayin edilmelidir. O çocukları siz okuttunuz. O çocukları bu millet cebinden; ana baba rızkından keserek okuttu. O kadar okul açmayacaktınız. Madem açtınız; tayin edeceksiniz. Tayin etmek sizin için bir zorunluluktur. Siz etmiyorsanız; biz iktidara geleceğiz ve biz edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"SİYASİ AHLAKSIZLIĞA DEVAM EDENLERE CEVABINI VERECEKSİNİZ"

Akşener, “Ankara’da her ilçede bizim arkadaşlarımıza birer birer el uzattılar. DYP-ANAP kavga etti. 43 Milletvekili gitti ama tek bir teşkilatın; ilçe başkanı, ilçe yöneticileri, il başkanı, il başkan yardımcıları istifa etmedi. Çünkü ANAP buyurun size başrol veriyoruz demedi. Bu bir siyasi ahlaksızlıktır. Bu siyasi ahlaksızlığın cezasını İYİ Partililer siz vereceksiniz. Bu iki arkadaşım için öyle çalışacaksınız ki bize bu kötülüğü, saygısızlığı yapanlar ve hala bu saygısızlığa devam edenlere öyle bir cevap vereceksiniz ki; kulaklarını morartacaksınız” ifadelerini kullandı.