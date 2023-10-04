Meral Akşener'den iktidara emekliler tepkisi: Hani ezdirmeyecektiniz

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündemin dikkat çeken konularına değindi.

İlk olarak emekliler konusuna değinen Akşener, "Hani emeklileri ezdirmeyecektiniz" diyerek iktidara seslendi.

İktidarın, özellikle seçim döneminde söylediği "kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözlerini hatırlatan Akşener, iktidarın şimdi de emeklilere "dişinizi sıkın" sözlerini hatırlattı.

Ayrıca geçtiğimiz gün sosyal medyada yayılan bir videoda Tahir Büyükkörükcü Cami'sinde hocalık yapan Seyfullah Akyiğit'in sözlerini hatırlattı ve "Sığınmacı tehdidine tepki gösterenler tutuklanacak…

Ama haysiyetsizin biri depremde şehit olan vatandaşlarımızın, cesetlerinin koktuğunu,

Suriyelinin, 'naaşının', mis gibi koktuğunu söyleyecek, öyle mi?" diye sordu.

Ayrıca adaylık konusunda çıkan kulislere cevap veren Akşener, "81 ilde kendi adaylarımızla çıkacağız" yanıtını verdi.

Akşener'in konuşmasındaki detaylar şöyle:

Millet iradesinin tecelligâhı,

Gazi Meclisimizin çatısı altında,

yine birlikteyiz, yine bir aradayız!

Hakikat güneşinin gölgesini, yurt görenlere,

Milletini, özünden çok sevenlere,

Selam olsun!

Gayret cevherini, gönülde elmas bilenlere,

Vazifeyi menfaatten, hakkı nefisten, üstün görenlere,

Selam olsun!

Haksızlıklar çağına, hak mührünü, vurmaya gelenlere,

Fazilet kavgasına, hürriyet davasına, omuz verenlere,

Selam olsun!

Aziz milletim, değerli milletvekilleri, sevgili gençler, kıymetli basın mensupları;

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin,

28’inci döneminin, 2’nci yasama yılının,

milletimiz ve memleketimiz için, hayırlı olmasını diliyorum.

Bizi, yeniden milletimizle buluşturan, Yüce Allah’a,

hamd-ü senalar olsun.

Değerli dava arkadaşlarım;

Başkent’in göbeğinde;

Bir evlada, bir babaya, bir eşe, bir kardeşe, Sinan Ateş’e,

kıyılmasının üzerinden, tam 278 gün geçti.

Onlar, ilk günden beri, Sinan Başkan’ı unutturmaya çalıştı;

Ama Bengisu, onu unutmadı!

Banuçiçek, unutmadı!

Ayşe Hanım, unutmadı!

Ve bizler, Sinan Ateş’i unutmadık!

Şunu herkes çok iyi bilsin ki;

Kimsenin unutmasına da, unutturmasına da,

asla izin vermeyeceğiz!

Arsızlar, güçlü diye, haklı olmayacak!

Katiller, güçlü diye, özgür kalmayacak!

Alçaklar, güçlü diye, bu ahın altından kalkamayacak!

And olsun, şart olsun ki;

Çevrilmek istenen dümenleri, kabullenmeyeceğiz!

Katillerin, elini kolunu sallayarak gezmesine, izin vermeyeceğiz!

Gerçekler ortaya çıkana kadar,

bu cinayetin, peşinde olacağız!

Sinan Ateş’in katilleri yakalanana kadar,

mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!

Değerli milletvekilleri;

Millî şuur, bir milletin var olma iradesidir.

Birliğinden güç aldığı, en kuvvetli silahıdır.

Bir milletin, kendini duyma, bilme ve anlatma şeklidir.

Nitekim;

dinlemeyi değil, susturmayı,

öğrenmeyi değil, dayatmayı,

anlamayı değil, saptırmayı,

kendine yol belleyen, Ak Parti iktidarı;

millî şuurdan, her daim, fevkalade rahatsız olmuştur.

Çünkü Ak Parti, bugüne kadarki siyasi varlığını,

her koşulda mutlaka, “ötekiler” yaratarak korumuştur.

Toplumu, iki ayrı kutup arasına sıkıştırıp, birbirine düşmanlaştırarak;

bölünmüş bir millet üzerinden,

konforlu bir siyaset düzeni kurmuştur.

Siyaset sahnesine, mağdurların sesi olma iddiasıyla girmesine rağmen,

Yıllar içinde;

Bir tarafta, yeni mağdurlar üretmiş,

diğer tarafta da, kendi mağrurlarını türetmiştir.

Siyaseti, birilerini ötekileştirdikçe yükseldiği,

haksız bir tahterevalliye indirgemiştir.

Kendine düşmanlar bularak, varlığını korumakla yetinmemiş,

Milleti de, birbirinin karşısına dikmiştir.

Ez cümle, millî şuur birliğini yıkmak için,

elinden geleni, ardına koymamıştır.

İşte bu yüzden, 27 Mayıs 2013 tarihi,

Ak Parti için bir travmadır!

Diliyle, diniyle, hayat tercihleriyle, siyasi görüşleriyle,

bölüp, paramparça ettikleri bir milletin,

ağaçlarına sahip çıkmak için,

Gezi Parkı’nda birleştiğini görmek,

onlar için bir travmadır!

Hayallerini, heveslerini, umutlarını tükettikleri, Türk gençlerinin,

Millî şuuru ayağa kaldırdığı, Gezi ruhunu karşılarında görmek,

onlar için bir travmadır!

Ülkücüsünden solcusuna,

muhafazakarından sekülerine,

kadınından erkeğine, gençlerimizin,

o dönem, yaklaşık 10’uncu yılında olan,

bir müstemleke rejimine karşı sergilediği bu asil duruşu;

her ne kadar, türlü müdahalelerle, rayından çıkartmış olsalar da,

türlü provokasyonlarla, kirletmiş olsalar da,

türlü ayak oyunlarıyla, karalamış olsalar da,

bir türlü hazmedemediler, hazmedemeyecekler.

Bakın, üzerinden, 10 yıl geçse bile yetmiyor.

Gezi, Ak Parti için, öyle bir travma ki,

hâlâ intikam almaya çalışıyorlar.

Peki kimden?

Tutuklulardan mı?

Hayır.

Bizatihi milletten intikam almaya çalışıyorlar.

Yargı sopasını, dilediklerince savurarak,

millete göz dağı vermeye çalışıyorlar.

“Sakın ola, bir kez daha birleşmeyin.” demeye çalışıyorlar.

Büyük bir gayrimeşruluğun, arkasına sığınıp;

bu büyük travmayı, bastırmaya çalışıyorlar.

O yüzden geçtiğimiz hafta, Gezi Parkı davasından çıkan sonuç da;

Ak Parti’nin yaşadığı, travma sonrası stres bozukluğunun, bir neticesidir.

Ne yazık ki, ülkemizde bir kez daha vicdan, ihtiraslara tercih edilmiştir.

Ne yazık ki, bir kez daha hukuk, koltuklara hizmet etmiştir.

Ne yazık ki, bir kez daha vesayet, milletin üzerine çökmüştür.

Aziz milletim;

Ülkemizdeki yargı rezaletleri, artık bir seri haline geldi.

Yargının, siyasallaşması kadar,

bir dayatma ve bastırma aracı hâline gelmesinin de, bedelini ödüyoruz.

Üstelik bu bedelin, en ağırını da, Türk gençlerine ödetiyorlar.

Biliyorsunuz gazeteci gençlerimiz, tam 12 gündür tutuklu.

Neden?

Sığınmacılarla ilgili, haber yaptıkları için.

Şu rezalete bakar mısınız?

Sığınmacıların, ülkemizi içine soktuğu,

toplumsal ve güvenlik krizinin, boyutları ortadayken;

sorunu çözmek yerine,

sorunu dile getirenlerden, “işine gelenleri tutuklamak”

tam da, Ak Parti’nin zihniyetine yakışır bir tutum.

Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti,

böyle bir ciddiyetsizliği, daha fazla kaldıramaz.

böyle bir rezilliği, daha fazla taşıyamaz.

böyle bir basiretsizliğe, daha fazla maruz kalamaz.

Muhteremler;

Kendi beceriksizliğinizin üzerini örtmek için,

yargıyı aparat haline getiremezsiniz!

Kendi çıkarlarınızı, bir millî ideolojiymiş gibi Türkiye’ye dayatamazsınız!

Kendi ellerinizle sebep olduğunuz krizin bedelini,

hiçbir Türk evladına ödetemezsiniz!

Türk milletinin hiçbir ferdine,

öz yurdunda garip, öz vatanında parya gibi davranamazsınız!

Bu konuyla ilgili, geçtiğimiz günlerde, yeni bir şey daha öğrendik.

Gençlerimiz, aileleri üzülmesin diye saklamışlar ama;

Tutuklandıkları ilk gün, “rutin uygulama” denilerek, saçları kazınmış…

Olay duyulunca, apar topar soruşturma açıldı ama;

kepazelik ortada duruyor…

Rutin uygulamaymış…

Bu kime yapılır?

Teröriste yapılır.

Yuh olsun, yazıklar olsun!

Bir yanda, hiçbir suçu olmadığı hâlde,

evlatlarımız, terörist muamelesi görüyor.

Diğer yanda ise, ODTÜ gibi, kıymetli bir üniversitemizin içerisinde,

terör sempatizanları, yine bir Türk evladına saldırabiliyor.

Hani, nerede sizin milliyetçiliğiniz?

Türk gençlerine, müstemleke tebaası muamelesi yapamazsınız.

Meydanlardan bağırarak olmaz.

İcraat lazım icraat!

Sığınmacıların oluşturduğu tehditlere, tepki gösterenler;

ırkçı olacak, tutuklanacak…

Ama haysiyetsizin biri çıkacak, rahat rahat;

Hatay’da, depremde şehit olan vatandaşlarımızın, cesetlerinin koktuğunu,

ama bir Suriyelinin, “naaşının”,

mis gibi koktuğunu söyleyecek, öyle mi?

Türk olmaktan gurur duyanlar, saldırılara hedef olacak…

Ama Türk milletine, alenen hakaret eden bir ahlaksıza,

hakkında, “dostlar alışverişte görsün” misali, başlatılan bir inceleme dışında,

hiçbir şey olmayacak, öyle mi?

Allah aşkına, hiç mi utanmıyorsunuz?

Türkiye için trajedileri, hayatın olağan akışının bir parçasına çevirdiniz.

Devletle milletin arasında, her geçen gün derinleşen boşluklar açtınız.

Daha milletimize hesabını veremediğiniz, bu adaletsizlikler için;

Çok merak ediyorum, ruz-u mahşerde, nasıl hesap vereceksiniz?

Aziz milletim;

İşin en acısı da, ne biliyor musunuz?

Bugün yaşadıklarımızın, tek suçlusunun, Ak Parti olmasına rağmen,

mesuliyetin, sadece Ak Parti’de olmaması…

Eğer ki siyasetin;

Popülizmle değil, akılla,

Şahsi çıkarlarla değil, milletin sesiyle yapılmasını sağlayabilseydik,

bugün, her şey çok farklı olabilirdi.

İYİ Parti olarak biz, sadece yaptıklarımızdan değil,

Yapamadıklarımızdan da, mesuliyet hissedenleriz.

Çünkü, bizim anlayışımıza göre,

mesuliyeti reddederek, siyaset yapılmaz.

Evet, ne yazık ki, bugünlere gelmemize, engel olamadık.

Ancak, yarın için mücadele etmekten, vazgeçecek değiliz.

Einstein der ki:

“Delilik, aynı şeyleri yapıp, farklı sonuç beklemektir.”

İşte bu yüzden biz,

Herkesin, kendi iktidar sahasında, halinden gayet de memnun olduğu,

statüko siyasetini reddediyoruz!

Ceketlerin, kola kutularının, millete seçenek olarak sunulduğu,

dayatma siyasetini reddediyoruz!

Her türlü öfkeyi, kini, kutuplaşmayı besleyen,

popülist siyaseti reddediyoruz!

Toplum vicdanının yaralarını, merhem elindeyken,

kaşıyıp kanatmayı seçen, çıkarcı siyaseti reddediyoruz!

Her daim siyaset esnafının kazanıp, milletin kaybettiği,

basiretsiz siyaseti, reddediyoruz!

Ez cümle;

Milletten değil, pazarlıktan medet uman, ittifak siyasetini reddediyoruz!

Bakın Namık Kemal, Hürriyet Kasidesi’nde ne diyor?

“Millet hor görüldüyse, şânı azalır sanma.

Cevher, yere düşmekle değerinden bir şey kaybetmez.

Zincire vurulmuş aslanın, ayaklarının güçsüzlüğü, onun suçu değildir.

Dünyada, himmetten nasibini almamış olanlardan, kader utansın.

Hürriyet mücadelesi, ürkütücü bir ateşle dolu olsa da ne gam?

Yiğit olan kişi, bir can için, gayret meydanından kaçar mı?

Felek, her türlü eziyet sebeplerini toplasın gelsin,

millet için çıktığım yoldan, dönersem namussuzum!”

İşte biz, İYİ Parti olarak;

Milletimizin umudunu yeşertmek için,

Heyecanını canlandırmak için,

Güveninin tazelemek için,

Velhasıl;

o zincirleri kırıp, o cevheri, yeniden göğe yükseltmek için,

şanla dolu, yepyeni bir yol açıyoruz!

Çapulcu diyenlere karşı da,

Cahil diyenlere karşı da;

85 milyon Türk milletinin, topyekûn azizliğini savunuyoruz!

Önüne gelenin, siyasi çıkarlarına göre,

manivela yapmaya kalktığı, Türk milliyetçiliğinin,

gür sesini, duyurmaya geliyoruz!

Beceriksizliğe ve hatta millet düşmanlığına bile, kalkan yapılan demokrasi,

esaslı olarak nasıl işletilirmiş, herkese öğretmeye geliyoruz!

Zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye, nasıl inşa edilirmiş,

cümle aleme göstermeye geliyoruz!

Değerli dava arkadaşlarım;

Aslında biz, bundan sonra da,

en iyi bildiğimiz şeyi, yapmaya devam edeceğiz.

İl il, ilçe ilçe, sokak sokak, kapı kapı gezip,

milletimizin ayağına gideceğiz.

Her bir vatandaşımızın taleplerini, isteklerini,

ve varsa eleştirilerini dinleyeceğiz.

Onlara bahaneler değil, çözümlerimizi anlatacağız.

Kayıkçı kavgalarını, suni gündemleri değil,

Milletin gerçek gündemini konuşacağız.

Nasıl ki, dün;

korkaklığın sessizliği, her yeri sarmışken,

milletin sesini haykırdıysak;

bugün de, milletin sesini,

yine tek başımıza duyuracağız!

Nasıl ki;

25 Ekim 2017’de çıktığımız, bu kutlu yolda;

tüm engelleri, iftiraları, baskıları, tek başımıza göğüslediysek,

bugünden sonra da, tek başımıza olacağız!

Ve önümüzdeki yerel seçimlerde,

81 ilde, kendi adaylarımızla, hür ve müstakil siyasetimizle,

tek başımıza, aziz milletimizin huzuruna çıkacağız!

Bize bu yolda, dört bir yandan, saldıranlar olacak.

Kiralık kalemler hep bizi yazacak, satılık diller,

hep bizi konuşacak.

Yalanın, iftiranın, rantın karasına bulanmış, kirli eller,

hep bizi işaret edecek.

Varsın, olsun.

Biz, milletimizin sinesinde huzur bulacağız!

Dönüp bize, “oyunbozan” diyenler olacak.

Doğrudur.

Eğer ortada, milletin zararına oynanan bir oyun varsa, biz o oyunu bozarız!

Memleketin geleceğiyle, kumar oynanıyorsa, biz o kumarı bozarız!

22 yıldır, kazananın ve kaybedenin değişmediği, kirli bir çark varsa,

biz o çarka, çomak sokarız!

Ne diyor şair?

“Zulmün topu var, güllesi var, kal’ası varsa,

Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır.

Göz yumma güneşten, ne kadar nûru kararsa,

Sönmez ebedî, her gecenin gündüzü vardır.

Millet yoludur, hak yoludur, tuttuğumuz yol!

Ey hak yaşa, ey sevgili millet yaşa;

Var ol!”

Aziz milletim;

Biliyorsunuz, geçtiğimiz Pazar günü,

hep birlikte, büyük bir endişeyle uyandık.

Ankara’da, İçişleri Bakanlığı’nın önünde,

hain bir terör saldırısı yaşandı.

Şükürler olsun ki;

saldırı amacına ulaşamadan, bertaraf edildi.

Bu vesileyle buradan;

Kahraman Türk polisimizi, yürekten kutluyor, şükranlarımızı sunuyorum.

Yaralanan polislerimize de, acil şifalar diliyorum.

Ayrıca;

Uzunca bir süredir, alışılagelenin aksine,

süreci ciddiyet ve şeffaflıkla yürüten,

İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya’ya da,

milletimiz adına, teşekkür ediyorum.

Gerek bu süreçte, gerekse de son dönemde,

Emniyet Teşkilatımızın, suç örgütlerine karşı

yürütmüş olduğu başarılı operasyonlar,

Sayın Bakan’ın, kararlı bir duruş sergilediğini gösteriyor.

Ancak tabii ki;

Ak Parti bünyesindeki, bazı odakların,

bu duruştan, ne kadar memnun olduğu meçhul…

Çünkü bu odakların,

bu devletin, bu Cumhuriyetin yetiştirdiği, liyakatli insanlarla,

problemi olduğunu, çok iyi biliyoruz.

Onların önünü açmak yerine,

yolunu kesmek istediklerini de biliyoruz.

Nitekim geçtiğimiz günlerde, benzer bir durumun,

Hazine ve Maliye Bakanı, Sayın Mehmet Şimşek için de,

geçerli olduğunu söylemiştim.

Dolayısıyla, buradan sormak istiyorum:

Artık, kendi kendini tüketen,

bir cadı kazanına dönüşen, Ak Parti bünyesinde,

dün, Sayın Mehmet Şimşek’i,

bugün, Sayın Ali Yerlikaya’yı, hedef alanlar;

acaba yarın, kime odaklanacak?

Sıradaki şanslı yarışmacı, acaba kim olacak?

Yoksa Dışişleri Bakanı, Sayın Hakan Fidan mı?

Bakcez, görcez…

Aziz milletim;

Uzunca bir zamandır, ülkemizin en önemli sorunlarından biri de,

gerçek gündemini konuşamaması.

Sorunların üstesinden gelebilmemiz için,

önce onları konuşabilmemiz,

çözüm yollarını, arayabilmemiz gerekir.

Ama maalesef, mevcut haliyle siyaset;

gerçeklerin konuşulmasına, izin vermese de;

vatandaşın derdini, bir kenara bırakıp,

sürekli gerilim, sürekli kavga üretse de;

milleti kamplara ayıran, bir nefret dilini tercih etse de;

milletimizi acıda, kaygıda ve endişede birleştiren, gerçekler değişmiyor.

Yani hakikat, konuşulmadığı zaman, hakikatliğini yitirmiyor.

Gerilimden beslenen siyaset, milletimize hiçbir fayda vermiyor.

Aksine, hem bugünü ıskalamamıza,

hem de yarınlarımızın, tehlikeye düşmesine sebep oluyor.

Milletimizin derdi hâlâ, işsizlik.

Milletimizin derdi hâlâ, kaynamayan tencere.

Milletimizin derdi hâlâ, artan ev kiraları.

Milletimizin derdi hâlâ, ödenemeyen faturalar, gelmek bilmeyen ay sonları…

Yalnız, geçtiğimiz ay, çok garip bir şey yaşandı.

TÜİK, 1 buçuk yıl sonra ilk kez, oldukça cömert davranarak,

İTO, ENAG gibi kurumların rakamlarına,

yakın bir enflasyon oranı açıkladı.

Eee ne demişler, yanlış hesap, Bağdat’tan dönermiş…

Ancak, ekonomimizin, bir inat uğruna geldiği, güncel tabloda;

Dünyada, en yüksek enflasyona sahip, 7’nci ülkeyiz.

Dünyanın, en büyük ilk 10 ekonomisi içine giremedik;

ama hamdolsun, dünyanın, en yüksek enflasyona sahip,

ilk 10 ülkesi arasına girmeyi başardık.

Emeği geçen, tüm iktidar mensuplarını, tebrik ediyorum.

Açıkça görülüyor ki;

İktidarın, yıllar boyunca yürüttüğü, yanlış politikaların yıkımı,

maalesef aşılamıyor.

Bugünkü ekonomi yönetimi,

selefine göre, fevkalade liyakatli olsa da;

Bu üstünlüğü, milletimizin için bir faydaya çeviremiyorlar.

Zenginden alıp,

dar ve orta gelir grubunu, ayağa kaldırmaları gerekirken;

Şartların, her geçen gün daha da zorlaştığı, bir yöntem tercih ettiler.

Tabii ki bu tercihin, ne kadarının kendilerine ait olduğu da meçhul…

Sonuçta, ekonomimizin en büyük yapısal sorunu, hâlâ,

Sayın Erdoğan’ın bizahiti kendisi.

Maalesef ekonomimiz,

palyatif çözümlerle toparlanamayacak kadar, kötü durumda.

Üstelik hâlâ ortada, bir istikrar programı da yok.

Geçtiğimiz haftalarda, orta vadeli plan açıklandı.

Ancak bir programdan ziyade,

bir temenniler manzumesine şahit olduk.

Çünkü, ortada bir hedef var ama,

o hedefe, nasıl ulaşılacağına dair, bir yol haritası yok.

Türkiye’nin, acilen ihtiyacı olan, yapısal reformlar yok.

Dar ve orta gelirlilerin üzerindeki yükü,

hafifletmeye yönelik adımlar yok.

Gelir dağılımını düzeltmeye dair, bir işaret bile yok.

Değerli arkadaşlarım;

Bakın bu plan, Ak Parti iktidarlarının açıkladığı,

19’uncu Orta Vadeli Plan.

Peki bundan önceki 18’inde, hedef tuttu mu?

Hayır, hiçbirinde tutmadı.

Ekonomimizin gidişatında, öyle bir sis perdesi var ki;

Her ayın 21’inde, tüm Türkiye, ekrana kitlenmiş,

Merkez Bankası’nın açıklayacağı, faiz kararını bekliyor.

Her yıl, en az 3 yıl sonraya ötelenen,

iktidarın tek haneli enflasyon masalı konuşuluyor.

Yatırım için para çekmek yerine,

hâlâ dış dünyadan gelecek, sıcak para konuşuluyor.

Hâlbuki biz, yıllardır söylüyoruz.

“Ekonominin patronu güvendir.” diyoruz.

Çünkü yatırım, güvenli limanlar arar.

Demokrasinin ve hukukun olduğu bir ülke,

sermaye için, güvenli bir limandır.

Ama, bir ülkede, demokrasiyi, hukuku, yerle yeksan ederseniz;

hatta hızınızı alamayıp, bir de gri listeye düşerseniz;

o ülkeyi, yatırımlar için, cazip olmaktan çıkarırsınız.

Peki böyle olunca ne olur?

İşte bugün olanlar olur.

Elde avuçta, ne varsa satarak, ayakta kalmaya çalışırsınız.

Hatta eldekini de, avuçtakini de, tükettiğiniz için,

satacak yeni yerler aramaya başlarsınız…

Aziz milletim;

İktidar, ekonomide dün ne dediyse,

bugün, tam tersini yapıyor.

Dün;

dış güçleri, faiz lobilerini, düşman ilan ettikleri kürsülerden;

Bugün;

sırf bir yabancı kuruluş, “Türkiye’ye sıcak para gelebilir” dediği için,

âdeta sevinç çığlıkları atıyorlar…

Dün; “kimseyi enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz.” diyenler;

Bugün; emeklilere, “dişinizi sıkın, zam yılbaşında” diyorlar…

Daha dün;

“faiz sebep enflasyon sonuç” dediler.

Önce faizi düşürüp, enflasyonu patlattılar.

Ekonomiyi ve ticaret hayatını, tarumar ettiler.

Daha da önemlisi, küçük imtiyazlı bir grubu,

devlet eliyle, daha da zengin etmek için,

orta sınıfa, ağır bedeller ödettiler.

Bugün ise;

yaptıkları, rekor faiz artırımlarıyla,

artan işsizlik gene milletimizi eziyor.

Üstelik, ne yaparlarsa yapsınlar,

enflasyonu, tek haneye düşüremiyorlar.

Çünkü ekonomi, sadece faizleri yükselterek düzelmez.

Buna inanmak;

tıpkı, “faiz sebep, enflasyon sonuçtur.” yaklaşımı kadar,

geçersiz ve rasyonellikten uzak bir yaklaşımdır.

Türkiye’nin, devasa ekonomik sorunları var.

Topyekûn bir mücadele olmadan, düzlüğe çıkmamız,

maalesef mümkün değil.

Hatta enkaz, o kadar büyük ki;

sadece ekonomi politikaları marifetiyle,

Türkiye’yi ekonomide, hak ettiği yere getirmemiz de,

maalesef imkânsız.

Ama tüm bu gerçeklere, gözünü kapatan iktidar;

Ekonomiyi hâlâ, iki taktik üzerinden yönetmeye çalışıyor.

Biri, milletten sabır istemek,

Diğeri ise; içi boş hayaller satmak.

Şimdiye kadar, ne hayaller gerçek oldu;

ne de gösterilen sabır, bir işe yaradı…

Ve gelinen noktada;

Milletimizin büyük çoğunluğu için,

maalesef her gün, bir önceki güne göre çok daha zor.

Pazardan, çarşıdan, kasaptan, manavdan ne alırsak alalım,

bir daha aynı ürünü, aynı fiyata alamıyoruz.

Gıda fiyatlarının, yüksekliği sebebiyle;

bugün artık, kaliteli gıdaya, erişim sorunu yaşıyoruz.

Bu ne demek, biliyor musunuz?

Bu;

Artık çocuklarımız, beslenemiyor demek.

Sağlıklı gelişemiyor demek.

Yani;

Geleceğimiz, tehdit altında demek.

Ankara’da yaşayan, dört kişilik bir ailenin;

sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için,

yapması gereken, aylık gıda harcaması tutarı,

yani açlık sınırı, ne kadar biliyor musunuz?

13 bin 334 lira.

Buna giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu ihtiyaçlar eklenince,

yani yoksulluk sınırına gelince,

bu rakam, 43 bin 433 lira oluyor.

Peki asgari ücret ne kadar?

11 bin 400 lira.

Yani, açlık sınırının, 1932 lira altında.

Yoksulluk sınırının ise, neredeyse dörtte biri.

Bugün, bir asgari ücretli,

dört kat daha fazla kazansa bile, yoksulluk sınırında kalıyor.

Açlık çekmemesi için de,

aylık 2 bin lira, daha fazla kazanması lazım.

Ama ilginçtir;

Ortada böylesine acı bir tablo olmasına rağmen;

iktidar hâlâ, 6 ayda bir yaptığı ücret zamlarını,

gururla anlatmaktan, gocunmuyor...

Gerçekten ibretlik.

Aslında öyle uzun uzun anlatmaya gerek yok.

Tablo çok net, hepimiz her gün yaşıyoruz, görüyoruz.

Bugün gelin, sokağa çıkalım.

Sohbet eden, iki kişinin yanına gidip, onları dinleyelim.

Konuşmada geçen 2 kelimenin birinde,

Zam, diğerinde ise, pahalılık kelimelerini duyarız.

Oysa biz, gidilen bu yolun, yol olmadığını,

her seferinde anlattık.

Defalarca uyardık.

Hatta çözüm yolları da önerdik.

Ama dinlemediler.

Ve maalesef sonuç ortada.

İşin daha vahimi de ne, biliyor musunuz?

Milletimizi, sorumsuzca içine düşürdükleri, bu beladan,

nasıl çıkacaklarını da bilmiyorlar.

İktidar içindeki odakların, mücadele alanı haline gelen,

herkesin bir yerinden çekiştirdiği,

plansız bir şekilde geçen, günler, aylar,

ekonomideki yıkımı, daha da büyütüyor.

Olan ise, her zamanki gibi, yine milletimize oluyor.

Değerli dava arkadaşlarım;

Biliyorsunuz geçtiğimiz ay, ilk, ortaokul ve liseler,

bu hafta da üniversiteler açıldı.

Normal şartlar altında, yılın bu günlerinin,

hem çocuklarımız, hem gençlerimiz, hem de aileler için,

neşeli, keyifli ve heyecanlı geçmesi gerekir.

Ama dediğim gibi, normal şartlar altında…

Ancak maalesef;

Ülkemizin, uzun süredir içinde bulunduğu, anormal şartlar,

milletimizin neşesine de, gölge düşürüyor.

Çünkü, okulların açılmasıyla birlikte, artık aileler;

Artan servis ücretlerini, kitap ücretlerini,

uçuk rakamlara ulaşan, kurs ücretlerini düşünüyor.

Özel okul ücretlerini, saymama bile gerek yok…

Gençlerimiz ise;

ailelerinin üzerindeki, bu devasa yükten dolayı,

kendilerini mahcup hissediyor.

Böyle bir tablo içerisinde,

sosyalleşmeyi,

arkadaşlarıyla dışarı çıkmayı,

yeni kıyafetler almayı bile, isteyemiyor.

Çünkü, ailelerine, daha fazla yük olmak istemiyor.

Hâlbuki, Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün,

milletle bütünleşen, cumhuriyet anlayışında;

Ne ailelerin, ne de çocuklarımızın, üzerinde böyle yükler yoktur.

Çünkü eğitimde, eşitlik vardır.

Çünkü eğitim demek, fırsat eşitliği demektir.

Bunun teminatı da, devletin ta kendisidir.

Bir çocuğun okuması, endişe sebebi değil;

Köyün, şehrin, zenginin, fakirin, ayırt etmeksizin

her tüten ocağın, geleceğe dair duyduğu güvenin temelidir.

Ancak ne acı ki, bugün;

Bu vizyonun, fersah fersah uzağındayız…

Eğitimi, ticarete indirgeyen, bir garip anlayışla yönetiliyoruz.

Her türlü koşulda, ideallerinin peşinden koşacak,

Memleketimizi, muasır medeniyetler seviyesinin, ötesine taşıyacak nesillerimiz,

omuzlarında ağır yüklerle yaşıyor.

Ayrıca, enflasyon ve hayat pahalılığın yanında,

barınma krizi de, tüm şiddetiyle devam ediyor.

Artan kira fiyatları, öyle bir seviyeye ulaştı ki;

önceden ev almak zor derdik,

artık ev kiralamak bile, imkansıza yaklaştı…

Son yıllardaki, kira sorunu yüzünden,

mahkemeler dolup taşar oldu.

Her hafta, bir cinayet haberi duyuyoruz.

Eski kiracılarına, yüksek zam yapmak isteyenler,

yeni kiralardaki, fahiş artışlar,

kirasını ödeyemeyenler,

kiracı bulamayanlar,

kiraya vermek istemeyenler derken;

ne ev sahipleri memnun, ne de kiracılar…

Açıklanan, en son verilere göre,

ülkemizdeki konut fiyat artışı, yüzde 95 ile dünyada ilk sırada.

Bizden sonraki en yüksek artışa sahip olan ülke ise,

yüzde 14 ile Hırvatistan.

Yükselen faizlerle birlikte, birçok ülkede,

konut fiyatları, düşmeye başladı.

Bizde ise, kesintisiz bir şekilde, artmaya devam ediyor.

Vatandaşlarımız acil bir çözüm bekliyor.

İktidar mensuplarıysa, sadece “çözeceğiz” diyor.

Ama nasıl çözeceklerini bilen yok.

Çaresiz bir şekilde, köşeye sıkışmış durumdalar.

Çünkü;

İnşaat sektörü üzerinden kurdukları, rant düzeni,

çözüme izin vermiyor.

Akla ve sağduyuya dayanmayan, sığınmacı politikaları,

ellerini kollarını bağlıyor.

Ödemeler dengesi krizi,

artık gün gibi kapımızda duruyor.

İşte iktidarın, bu basiretsiz tutumuna karşı,

buradan, daha önce yaptığım bir çağrıyı, yinelemek istiyorum:

Her şeyden önce, ivedilikle yabancılara konut satışını durdurun.

Kriz ortamını, gayrimenkul yatırımı fırsatı olarak görenlerden gelen,

ekstra taleplerin kesilmesini sağlayın.

İnşaatı bitmiş, yönetmeliğe uygun,

ve 6 aydan fazla süredir, boş duran bir kısım konuta,

ek vergi getirin.

Belirli bir sayının üzerinde konut sahibi olan, kişi ve şirketleri,

kademeli olarak vergilendirin.

Bu vergiyi de, mülkün değerine,

veya beklenen yıllık kira gelirine, oranlı olarak belirleyin.

Bir an önce, bir uygun fiyatlı konut programı başlatın.

Evini, piyasa fiyatının altında kiralamayı, kabul eden ev sahibine,

programa katıldığı süre boyunca,

emlak vergisi indirimi sunun.

Piyasa değerini belirlerken,

rayiç bedel ile, alım-satım platformlarının verilerinin,

birlikte ele alınmasını sağlayın.

Türkiye’nin İYİ ve cesur evlatları;

Devletin, vatandaşı için, bir onur şemsiyesi olması gerekirken;

bugün o şemsiyenin, devleti yönetenlerin eliyle,

kırılışına şahit oluyoruz.

Ülkemizin içinde bulunduğu koşulların,

milletimizi hemen her alanda,

kısıtladığını, baskıladığını ve zorladığını görüyoruz.

Kendi ülkesinde, sığınmacılar kadar kıymet görmeyen, Türk milleti;

Artık, millî varlığını sorguluyor.

Evlatlarının, kaliteli eğitime erişimini sağlayamayan, Türk milleti;

Artık, geleceğinden endişe duyuyor.

Tutarsız, şımarık ve akıl dışı politikalar yüzünden, Türk milleti;

Artık, elindeki ekmeğinden oluyor.

Birileri, bazı koltuklarda ilelebet oturmak istediği için, Türk milleti;

Artık, seçim yapma hakkından bile, mahrum kalıyor.

Ez cümle;

bu mesele artık, Türk milletinin,

şahsiyetine, onuruna, guruna uzanıyor.

Eee buradan sonra da, artık iş, bizlere, sizlere,

İYİ Parti’nin, cesur neferlerine düşüyor.

Nasıl ki, bugüne kadar, memleketimiz için,

uslu arı kovanı olduysak;

Kimse merak etmesin, söz konusu milletimiz olunca;

yırtıcı av doğanı olmayı da, çok iyi biliriz!

İşte bu yüzden, İYİ Parti olarak,

çetin ama kutlu bir yola çıkıyoruz.

HAZIR MISINIZ?

Türk milletine, hak ettiği gibi bir seçenek sunmak için,

kibrin yüksek dağlarıyla, mücadeleye çıkıyoruz!

HAZIR MISINIZ?

Türk milletine, asaletine yakışır bir gelecek sunmak için,

batılın kör karanlığıyla, mücadeleye çıkıyoruz!

HAZIR MISINIZ?

Türk milletini, zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye’ye kavuşturmak için,

vasatlığın dipsiz kuyusuyla, mücadeleye çıkıyoruz!

HAZIR MISINIZ?

Türk milletini, cehl ile kahre sıkıştıran, çıkmaz sokaklarda,

yeni bir yol açmak için;

haklı bir mücadeleye çıkıyoruz!

HAZIR MISINIZ?

85 MİLYON TÜRK MİLLETİNE,

HÜR VE MÜSTAKİL İYİ PARTİ’Yİ GÖSTERMEYE GELİYORUZ!

HAZIR MISINIZ?

Allah, her birinizden razı olsun.

Değerli dava arkadaşlarım;

Bu saatten sonra, kimsenin sevabına da, günahına da ortak değiliz.

Kendi ağırlığımızla, milletin terazisine çıkıyoruz.

Bu yolda, üzerimize düşen çok iş var…

Öncelikle, her ilde ve her ilçede,

dürüstlüğünden şüphe duyulmayan,

çalışkan ve liyakatli adaylarımızı,

milletimizin huzuruna çıkaracağız!

Milletimizin, siyasette unuttuğu tüm değerleri,

yeniden bulmasını sağlayacağız.

Ahlakı, erdemi, samimiyeti, bizde bulacaklar!

Bilgiyi, beceriyi, liyakati, bizde bulacaklar!

Vatanına, milletine, devletine olan sadakati, bizde bulacaklar!

Burnu havada gezenlerin arasında, şefkati bizde bulacaklar!

Danışıklı dövüşlerin, kayıkçı kavgalarının içinde, samimiyeti bizde bulacaklar!

İktidarından muhalefetine, kaybettikleri güveni bizde bulacaklar!

Ve rantçıların tekerine çomak sokacak,

haramilerin düzenini yıkacak, o cesareti de,

yine bizde bulacaklar!

Ahlaklı, dürüst, çalışkan, liyakatli belediye başkanlarımızla,

Millet yolunda çalışınca, nelerin başarılabileceğini, herkese göstereceğiz.

Bunu önce, il ve ilçelerde göstereceğiz.

Sonra da hiç merak etmeyin,

Sıra Türkiye’ye de gelecek!

Şunu hiçbir zaman unutmayın ki;

Bizim yolumuz yokuş, izimiz ayrı!

Dilimiz yağsız, sözümüz ayrı!

Gözümüz tok, özümüz ayrı!

Gökdelenleri, sarayları, onlara bıraktık!

Koltuk sevdasını, nefsi, onlara bıraktık!

Kibri, kini, nefreti, onlara bıraktık!

Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da;

Hürüz, haklıyız, hakkın yanındayız!

Milletin yanındayız!

Vicdanın yanındayız!

Evelallah, fert olarak gözümüz tok!

Amma millet yolunda, hırsımız çok!

İşte bu yüzden, bu saatten sonra bize gayret yakışır!

Tevfik Allah’ın, takdir, Yüce Türk milletinindir!

Yolumuz, bahtımız açık olsun.