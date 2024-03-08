Meral Akşener'den Kadınlar Gününde Anıtkabir ziyareti

YENİÇAĞ / Ankara / Şevket GÖLÜK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebi ile partililerden oluşan heyet ile beraber 10:00’da Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirdi.

Atatürk’ün mozolesine gelerek, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Akşener, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Akşener, deftere şu ifadeleri kullandı;

"Aziz Atatürk, Türk kadınlarının kaderini değiştiren o büyük vizyonunuza duyduğumuz şükranla bir kez daha huzurunuzdayız. Dünyanın dört bir yanında kadınların yaşadığı sorunlar, uğradığı haksızlıklar, karşı karşıya kaldığı adaletsizlikler karşısında bizler, tüm dünyadan önce kavuştuğumuz haklarımızın ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız.

Nice zor şartların ve imkansızlıkların içerisinde Cumhuriyetimizin bizlere sunduğu fırsat eşitliğinden faydalanan köy kızları, işçi çocukları olarak bizlere bıraktığınız kutlu mirasın ne derece paha biçilmez olduğunun da farkındayız.

Her ne kadar bugün Cumhuriyetimizin ikinci asrında bizi o kutlu mirastan mahrum etmeye çalışanlar olsa da istiklal ve istikbalimizin yılmaz savunucu Türk kadınları olarak bizler; tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de yılmayacak, yıkılmayacak ve işaret ettiğiniz hedef doğrultusunda mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Çocuk yaşta içtiğimiz andımıza duyduğumuz sadakatle, Cumhuriyetimizin kazanımlarına her zamankinden daha büyük bir güçle sarılacağız."

Ardından 10:30’da Kuğulu Park’ta kadınlar ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Akşener;

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Doğu Türkistan’daki kamplarda yaşananları, Çinlilerin daha doğrusu Çin Devleti’nin yaptığı zulmü hatırlatmak isterim.

Gazze’de çoluğunu çocuğunu kaybeden kadınlarımıza, kadınlara dikkat çekmek isterim. Çocuğunu besleyemediği için en büyük acıyı çeken, belki ölümü göze alan kadınlara dikkat çekmek isterim. Dünyadaki bu zulümler nedense hep öncelikle kadınlara ve onlarla beraber çocuklara, adamlara hep sonra sıra geliyor ona da dikkat çekmek istiyorum.

Daha iyi bir Türkiye’ye kadın konusunda Atatürkümüz’ün bize verdiği görevi, biz kadınlara verdiği görevi yani o hakları bize bir lütuf olarak vermedi. Bize inandı.

Dolasıyla bu görevi daha ileriye taşımayı İYİ Parti’nin Genel Başkanı olan bir kadın olarak sizlere söz olarak vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim takipleriniz için, burada bulunduğunuz için. Yaşasın kadınlar."

Meral Akşener, açıklamalarının ardından programı kapsamında 14:00’da Sincan-Törekent Cuma Pazarı’nda esnaf ve vatandaş ile bir araya gelmek üzere oradan ayrıldı.