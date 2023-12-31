Meral Akşener’den yeni yıl mesajı



.2023 yılını geride bırakmaya artık saatler kalmışken siyasi parti liderleri de yeni yıl mesajlarını yayımlamaya devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni yıl mesajını vatandaşlar ile paylaştı.

Paylaşımında 2023 yılının hafızalardan silinmeyecek bir yıl olduğuna vurgu yapan Akşener bu yılda büyük sınavların verildiğini ve büyük acıların üstesinden hep birlikte gelindiğini belirtti.

Fakat Akşener, bu sıkıntılara rağmen 2023 yılının Cumhuriyetimizin 100. Yılı olduğu için ortak değerlerin daha derinden anlaşıldığının altını çizdi.

2024 yılı beklentisinin milletçe verilen sınavların mükafatlarının alınması olduğunu belirten Akşener bu mesajlar eşliğinde vatandaşların yeni yılını kutladı.

Akşener’in mesajı şu şekilde oldu: