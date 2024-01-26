Mercedes-Benz Türk çalışanları fikirlerini yarıştırıyor

Mercedes-Benz Türk, 2017’de kurduğu Koza Merkezi ile yenilikçi ve sürdürülebilir fikirlerin hayata geçmesine destek oluyor.

2023 yılında 6’ncısı düzenlendi

2023 yılında 6’ncısı düzenlenen Yenilikçi Fikir Haftaları’nda her departmandan isteyen çalışanlar, bu ana başlıklar doğrultusunda fikirleri ile başvurarak sürece dâhil ediliyor.

BİR YIL SÜREN BİR MARATON

İnovasyon Kampı sonrası, fikirler projelendiriliyor, projelendirilen fikirler, “Asansör Konuşmaları” adı verilen yöneticilere sunuluyor. Jürilerin seçtiği fikirler, Prototip Kampı’na geçiyor. Prototip Kamp sonrası, Sharktank adı verilen, fikirlerin İcra Kurulu’na sunulduğu kademeye geçiliyor Burada da İcra Kurulu Üyeleri, hangi fikirlerin hayata geçirilmesi gerektiğine karar verdiğini açıklıyor. Yaklaşık olarak bir yılı buluyor.

“TÜM ÇALIŞANLARIMIZI DAVET EDİYORUM”

Mercedes-Benz Türk 2. El Otobüs & Kamyon Satış Direktörü & Mercedes-Benz Koza Merkezi Kurucusu Didem Daphne Özensel, sürdürülebilirliği ve yenilikçiliği odağına alan bir şirket olduklarını söyleyerek, yeniliğin, sorgulamanın ve geliştirmenin çok önemli olduğuna inandıklarını, şirket olarak topluma kattıkları değerlerin temelinde yenilik, kalıcı değer yaratmanın sürdürülebilir olmasının yattığını dile getirdi