Garenta araç kiralama verilerini açıkladı

Açıklanan verilere göre, 2023 yılında toplam kira günü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 40 artış gösterdi.

Araç kiralamaya olan talep artışının, 2022 ve 2023 yıllarında maksimum seviyeye ulaştığını söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, Garenta olarak oldukça iyi bir sene geçirdikleri dile getirerek, hem kira gün sayısında hem sözleşme adetlerinde belirgin bir yükseliş görülüyor dedi.

Savcı, 2023 yılında Garenta ofislerini, mobil uygulamaları ve www.garenta.com.tr’den yapılan kiralamalarda 2022 yılına göre sözleşme adedini yüzde 34, araç kira günü sayısını ise yüzde 40 artırdıklarını söyledi.

“2024 yılında başarımızı katlamak istiyoruz”

2024 yılında yeni başarılara imza atacaklarını söyleyen Savcı, 2024 yılında araçların filosundaki sayınını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Savcı, şu anda 38 ilde 83 ofis ile araç kiralamak isteyen herkese Garenta deneyimini yaşattıklarını ifade etti.