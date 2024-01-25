Dolar faiz kararına böyle tepki verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Dolar faiz kararına böyle tepki verdi
Dolar/TL kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına tepkisiz kaldı.

TCMB beklentiler dahilinde faizleri 250 baz puan artırarak yüzde 45 seviyesine yükseltti.

Karar öncesi 30,27 bandında bulunan dolar/TL kuru, karar sonrası 30.28 seviyesini gördü.

TCMB yayımladığı karar metninde dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği sinyalini verdi.

Bu karar ile bankanın sert faiz yükselişlerini dizginleyerek, ekonomik verilere bağlı olarak hareket edileceği anlamı çıkıyor.

Bu durumda TL’ye olan değer kayıplarını hızlandırıyor.

TCMB’den gelen bu karar sonrası Dolar/TL kuru anlık hareketlilik sonrası 30.28’e yükseldi.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL TCMB kararı sonrası 33.06 seviyesinde bulunuyor.

Gram altın tarafına baktığımızda, 1.964 TL’de bulunuyor.

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