Merdiven altı şekerleme zararlı

Merdiven altı tatlı ürünleri hastalıklara davetiye mi çıkarıyor? İşte yanıtı...

KAYNAK: DHA
Merdiven altı şekerleme zararlı

Prof. Dr. Binici, "Çikolata ve tatlı alışverişi yapacakların kalitesiz ürünler yerine, sağlıklı güvenilir ürünleri tüketmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğan Nasır Binici, "merdiven altı" olarak nitelendirilen Türk Gıda Kodeksi'ne uymayan standart dışı sağlıksız üretilen çikolata, şekerleme ile tatlı türlerinin hastalıklara davetiye çıkardığını belirterek uyardı.

Dahiliye Uzmanları Derneği Başkan Vekili ve Erzurum Şehir Hastanesinde İç Hastalıkları Klinik Şefi de olan Binici, uygun fiyatları sebebiyle "merdiven altı" üretilen çikolata, şeker ve diğer tatlıların tercih edilmesinin sağlığı olumsuz etkileyip tehlikeli sonuçlara sebep olabileceğini söyledi.

Diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, böbrek ve kalp yetersizliği, gut hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanların sağlığı için merdiven altı ürünlerden uzak durulmasını isteyen Binici, "Bayram için şeker, çikolata ve tatlı alışverişi yapacakların kalitesiz ürünler yerine Türk Gıda Kodeksi ve standartlarına uygun, sağlıklı güvenilir ürünleri tüketmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Binici, özellikle bayramlarda çikolata, şeker ve şerbetli tatlı üretim ve tüketiminde önemli artış olduğuna işaret etti.

İSHAL, MİDE BULANTISI...

Merdiven altı üretimlerde standart dışı ham madde, üretim ve bu ürünlerin saklanma, depolanma ile lojistiğindeki standart dışı koşullara dikkati çeken Binici şöyle devam etti:

"Son kullanma tarihi geçmiş, uygun olmayan koşullarda üretilen, yapay tatlandırıcı, trans yağ, renklendirici, katkı maddesi kullanılan ambalajları bozulmuş veya ambalajı olmayan çikolata ve şekerlerden uzak durmalıyız. Bu tür sağlıksız ürünlerin yapılarında kimyasal değişiklikler meydana gelmekte, vücutta toksin etkisi oluşturarak ishal, mide bulantısı kusma şikayetiyle seyreden gıda zehirlenmeleri yapabilmektedir. Merdiven altı ürünlerde ham madde olarak pancar şekeri yerine yapay tatlandırıcıların kullanılması, bunların merdiven altında hijyenik koşullardan uzak üretilip standart dışı ambalajlanarak satılması, birçok sorunu beraberinde getirip hastalığa davetiye çıkarıyor."

DHA

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