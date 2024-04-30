Merdiven altında bulunan insan parçalarında gerçeğe ulaşıldı. Bütün mahalleli bir haftadır uykusuzdu

İzmir'de bayramın ilk günü, 10 Nisan'da Güzelbahçe ilçesinde bulunan insana ait yağ ve deri parçaları infial yaratmıştı. 280 ve 282 Sokak'ta insana ait parçaları olduğunu görenler vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etti.

PARÇALARI TEK TEK TOPLADILAR

Gelen ihbar sonrası olay yerine sevk edilen polis ekipleri, parçaların bulunduğu bölgelere şerit çekip inceleme gerçekleştirdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla bulunan parçalar delil torbasına alınarak incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmalar sonucunda parçaların, merdiven altı olarak adlandırılan bir yerde uygulanan karın germe ameliyatı sonrasında alınan vücut parçaları olduğu belirlendi.

HER YERDE ARANIYORLAR

Adli Tıp Kurumu morgu tarafından yazılan rapor sonrasında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ameliyatın yapıldığı yer ve yapan kişi veya kişilerin tespit etmek için geniş çaplı inceleme çalışma başlattı.