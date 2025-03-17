Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu! Kimliği belli oldu...

Düzenleme: Kaynak: DHA

EDİRNE'de Anıl Yaykın'ın Meriç Nehri'nde cansız bedeni bulundu.Meriç Nehri kıyısında çay bahçesine gelenler, öğle saatlerinde suda hareketsiz duran kişiyi fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Meriç Nehri kıyısında çay bahçesine gelenler, öğle saatlerinde suda hareketsiz duran kişiyi fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen kişi, kıyıya çıkarıldı. Yapılan araştırmada üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Anıl Yaykın'a ait olduğu belirlendi. Yaykın'ın cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

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Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

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Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

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