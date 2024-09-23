Merin Arolat'ın ölümünde flaş iddia! 20 yıllık arkadaşı ilk kez açıkladı

İstanbul Kozyatağı’nda sahnede şarkı söylerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 52 yaşındaki Metin Arolat, dün Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Arolat’ın ailesi, yakın dostları ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Gözyaşlarının sel olduğu tören sonrası Magazin Burada'ya konuşan konuşan Arolat’ın 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaan Öztürk, Metin Arolat’ın vefat ettiği gün kendini kötü hissettiği için evde sağlık hizmeti adı altında enerji verici bir serum takviyesi aldığını belirterek, bunun kalp krizini tetikleyebileceğini iddia etti. Bu detayın üzerine gidilmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, “Biz Metin’le yaklaşık 20 yıldır aynı mekanda farklı günlerde program yapıyoruz. Çok öyle sporunda, sağlığında bir adam değildi ama hayatını kaybettiği gün eve gelip enerji vermesi için serum takmışlar. İçeriğini bilmiyorum. Eve geliyorlar, bir serum takıyorlar, sen o gün nasıl hissediyorsan kendini vitaminler, mineraller bir şeyler koyuyorlar. O gün bunu yaptırdığını bize söyledi. ‘İyi hissetmiyorum kendimi, o yüzden böyle bir şey yaptırdım’ dedi, o gazla çıktı sahneye. Şarkı söylerken düştü adam. Sağlık hizmeti adı altında ne olduğu belli olmayan bir sürü hizmet veriliyor. Bunun araştırılması lazım. Bir insan şarkı söyleyebilecek kadar iyiyken birden yere düşüp kalp krizi geçirmesi ne kadar olasılıktır bilmiyorum. Masaj da yapıldı, buna rağmen geri dönmedi. Demek ki çok ciddi bir problem yaşadı” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK

52 yaşında hayatını kaybeden Metin Arolat için dün İstanbul'da cenaze namazı kılındı. Arolat, 23 Eylül Pazartesi günü İzmir'deki aile kabristanına defnedilecek.