Merkez Bankası açıkladı! O para tedavülden kaldırılıyor mu?

Geçtiğimiz yıl 10 ve 25 kuruş üretimini durduran Darphanenin, artan maliyetler nedeniyle şimdi de 50 kuruş üretimini durduracağı iddia edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları söz konusu iddiaların gerçek olmadığını açıkladı. 50 kuruşun basımının devam edeceği belirtildi.

Öte yandan ekonomistler 1 TL üretmek için de 4,3 TL harcandığına dikkat çekerek 1 TL'lerin ilerleyen süreçte tedavülden kaldırabileceğini öne sürdü. Geçtiğimiz yıl itibarıyla piyasaya sınırlı dağıtılan 5 TL'lik madeni paralarının ise sayısının artması planlanıyor.

