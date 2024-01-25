Merkez Bankası faiz kararı sonrası Erdoğan'ın 2013'teki paylaşımı gündeme bomba gibi düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün politika faizini açıkladı. Faizi 250 baz puan daha artıran Merkez Bankası faizi yüzde 42,5'ten yüzde 45'e çıkardı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan kurulun açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılında yaptığı faiz paylaşımı tekrar gündeme geldi.

Erdoğan 2013 yılında "Biz göreve geldiğimizde faiz oranı yüzde 47 idi. Nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz." dedi.

Bugün ise faiz oranı yüzde 42’den yüzde 45’e çıkarıldı. Erdoğan'ın paylaşımı sosyal medyada viral oldu.

Kullanıcılar art arda yorum yaptı. Kullanıcılardan biri "Büyük lokma ye büyük söz söyleme" yorumunu yaptı.

YENİÇAĞ YAZARI REMZİ ÖZDEMİR ÖNCEDEN BİLMİŞTİ

Öte yandan Merkez Bankası’nın faiz kararını Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir önceden bildi. Özdemir, Hafize Gaye Erkan’ın 250 baz puan isteyeceğini söylemişti.

Erkan ile ilgili “Kimine göre operasyon çekildi kimine göre de liyakatsiz bir atamanın kahramanı.” Demiş ve tüm bilgileri aktarmıştı.