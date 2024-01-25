Konut ve otomobil ne zaman alabilirsiniz? Remzi Özdemir açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını bugün açıkladı. Merkez Bankası, 250 baz puan arttırarak faiz oranın yüzde 42’den yüzde 45’e çıkardı.

Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir, konut ve otomobil piyasası ne olacağını açıkladı. Özdemir, “Açık ve net söyleyeyim 6-7 aya kadar kimse konut piyasasında hareket beklemesin. Özellikle seçim sonrası ekonomi yönetimi parasal sıkılaştırmayı daha da arttıracak.” dedi.

Otomobil alım fiyatları için de değerlendirmelerde bulunan Özdemir “Otomobil almak isteyenler için bu yıl faizsiz alım fırsatları doğacak.” ifadelerini kullandı.

İŞTE ÖZDEMİR’İN YAZISI:

Merkez Bankası beklendiği gibi faiz oranını 250 baz puan arttırdı. 45 puan faiz NAS diye yola çıktığımız günkü faiz oranını 2 katından fazla. O gün 19 olan faiz bugün 45 puan.

Peki Merkez Bankası’nın faizleri arttırmasından sonra konut ve otomobil piyasası ne olacak?

KONUT: Konut piyasası için 2023 yıl seçim sonrası tam bir felaket yılıydı. Konut satışları hem 2.elde hem de markalı konutlarda durma noktasına geldi. Her ay düştü. Yıllık bazda yüzde 20’ye yakın düştü bu düşüş son 6 ayda oldu.

Bu düşüşte 2 etken var. Birincisi yabancılar. Yabancılar artık Türkiye’den ev almıyor. Çünkü fiyatlar artık milyon dolara ulaştı. Dünyanın en pahalı ülkesi haline geldik.

İkincisi ise ipotekli satışlar. Yani konut kredisinin yüzde 70 oranında azalması.

Bankalar faizler düşük iken kredi musluğunu tamamen kapattı. Haklılarda. Herkes biliyordu ki bu faizleri daha sazla düşük tutamazlar. Nitekim öyle de oldu. Bankalar konut kredisi vermeyerek karlı çıktılar. Geldik 2024 yılına ve yüzde 45 faizli bir dönemde konut piyasası ne olur.

Açık ve net söyleyeyim 6-7 aya kadar kimse konut piyasasında hareket beklemesin. Özellikle seçim sonrası ekonomi yönetimi parasal sıkılaştırmayı daha da arttıracak. Bu da paranın faize gitmesine neden olacak. Faizin olduğu bir ülkede konut satışları artmaz. Konutların satılmadığı bir ülkede fiyatlar düşer. Konut fiyatlarında şu an balon var ve bu 2024 ilk yarısında patlayacak. Ancak insanların geliri artmadığı için yine konut alamayacaklar. Kimse 2024 de konut satışlarında ve fiyatlarında artış beklemesin.

YA OTOMOBİL?

Otomobil piyasası geçen yılı rekorla kapattı ama artık o rekoru en az 2-3 yıl göremeyecekler. Sıfır otomobillerin fiyatı kur artışı kadar artmaya devam edecek. Ancak bu piyasa konuta göre daha şanslı. Çünkü otomobil şirketleri kendi finans şirketleri aracılığı ile faizsiz kredi vererek satış yapmaya çalışacaklar.

Bu nedenle otomobil almak isteyenler için bu yıl faizsiz alım fırsatları doğacak.

MERKEZ BANKASI’NIN KARARINI ÖNCEDEN BİLDİ

Öte yandan Özdemir, Merkez Bankası’nın faiz kararını saatler önceden bildi. Özdemir, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 250 baz puan artıracağını söylemişti. Merkez Bankası bugün 250 baz puan artırdı.