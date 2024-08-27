Merkez Bankası Mehmet Şimşek’i taca attı. Yükseldiğini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) anketi hanehalkının enflasyon algısının piyasa katılımcıları ve reel sektörünü birbiriyle aynı olmadığını ortaya çıkardı.

TCMB'nin sektörel enflasyon beklentileri anketinin Ağustos sonuçları kapsamında, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalışla yüzde 28,7 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan düşerek yüzde 53,8 seviyesine inerken, hanehalkı için 1,1 puan artışla yüzde 73,1 seviyesine kadar çıkmış oldu.

Yüzde 73,1 seviyesi hanehalkı beklentileri için son üç ayın en yüksek beklentisi oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya kıyasla 0,3 puan yükselerek yüzde 29,6 seviyesinde açıklandı.

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu beklentileri ise, hanehalkının beklentilerinden farklı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni geçtiğimiz haftalarda yayınladı.

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TCMB anketine göre sene sonu Tüketici Fiyat Endeksi beklentisi yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e indi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,79 iken, bu anket döneminde yüzde 30,02 olarak kaydedildi.

Ekonomi yönetimi ve hanehalkının beklentisi birbiriyle uyuşmadı. Arada uçurum farkının olduğu bu rakamlar, market rafları ve Pazar tezgahlarıyla da örtüşmedi.

Ekonomi yönetimi her ne kadar “Dezenflasyon süreci başladı” dese de bunu sadece TÜİK rakamlarında görmek mümkün. Onun dışında herhangi bir fiyat üzerinde bu düşüş görülmedi.

YILIN 3. ENFLASYON RAPORU

8 Ağustos’ta TCMB yılın 3. Enflasyon Raporu takip edildi. Merkez Bankası 2024 sonu için yüzde 38 seviyesini öngörürken, 2025 için yüzde 14, 2026 için ise yüzde 9 seviyesi tahmin edildi.

PEKİ AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

Yurt içinde Ağustosta enflasyon yıllık bazda yüzde 61,78 olurken, aylık bazda yüzde 3,25 olarak açıklandı.

Gelecek hafta ise 3 Eylül’de ağustos ayı enflasyon rakamları merakla bekleniyor.