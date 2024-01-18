Merkez Bankası rezervleri 139,8 milyar dolara çıktı

Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervleri 139,8 milyar dolara çıktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta yaşanan 4 Milyar 727 milyon dolarlık sert düşüşün ardından bu hafta az da olsa yükseldi. Rezervler 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Bu hafta rezervlerde az da olsa yükseliş yaşandı.

TCMB'nin rezervleri geçen hafta 4 Milyar 727 milyon dolar düşüş yaşanmıştı.

Merkez Bankasının toplam rezervlerinde bu hafta düşüş yaşanmadı, aksine hafif de olsa bir yükseliş yaşandı. Bir önceki haftaya göre 187 milyon dolar artış gösteren rezervler 139 Milyar 612 Milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın brüt rezerleri ise 12 Ocak haftasında 17 milyon dolar artışla 91 milyar 990 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 5 Ocak'ta 91 milyar 973 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

12 Ocak haftasında altın rezervleri 172 milyon dolar artışla 47 milyar 638 milyon dolardan 47 milyar 810 milyon dolara çıktı.

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