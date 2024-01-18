Bu tahmini ne Mehmet Şimşek bekliyordu ne Gaye Erkan... Dünyaca ünlü yatırım bankasından Türkiye tahmini

Kaynak: AA
Bu tahmini ne Mehmet Şimşek bekliyordu ne Gaye Erkan... Dünyaca ünlü yatırım bankasından Türkiye tahmini
Amerika Birleşik Devletleri menşeli yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun tahmin edilenden daha hızlı düşebileceği öngörüsünde bulundu.

Goldman Sachs'ın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ekonomi analistlerinin yayımladığı raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasadaki para arzını azaltma hızı göz önüne alındığında, enflasyonun beklenenden daha hızlı düşebileceği belirtildi.

Raporda, enflasyonun yüzde 42,6 olan öngörülere kıyasla yıl sonunda yüzde 30 seviyelerine kadar gerileyebileceği aktarıldı.

TCMB'nin mevcut tutumu göz önünde bulundurulduğunda, Bankanın bu ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunulan raporda, Goldman Sachs'ın politika faizine ilişkin önceki tahmininin yüzde 42,5 olduğu anımsatıldı.

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Raporda, enflasyonun, piyasaların fiyatladığından daha hızlı gerilemesiyle Bankanın politika faizini yıl ortasında indirmeye başlayabileceği, bunu da TL üzerinde baskı oluşmadan yapabileceği ifade edildi.

Goldman Sachs'ın raporunda, "Enflasyonun beklentilerden daha hızlı gerilemesinin mutlaka büyük bir negatif çıktı açığı gerektirmeyeceği' yönündeki görüşümüz dikkate alındığında para politikasındaki erken gevşeme riski piyasaların fiyatlamasından daha düşük." ifadeleri kullanıldı

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