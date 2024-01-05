Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş

Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin toplam rezervleri, yılın son haftasında büyük düşüş yaşandı. 4 Milyar 727 Milyon dolar düşüş yaşayan rezervler 141 milyar 61 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş yaşandı. Rezerlerin dün yapılan haberlerde büyük düşüş yaşanacağı işaret edilmişti. TCMB bugüh Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı düşüş ortaya çıktı.

TCMB'nin raporuna göre yılın son haftasında brüt döviz rezervlerde sert bir düşüş yaşandığı görüldü. 4 milyar 727 milyon dolar gerileyen brüt rezervler 92 milyar 830 milyon dolara düştü. TCMB'nın brüt döviz rezervler, 97 milyar 557 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Yılın son haftasında ise altın rezervleri ise 335 milyon dolar artarak, 47 milyar 896 milyon dolardan 48 milyar 231 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri de yılın son haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 392 milyon dolar düşüşle 145 milyar 453 milyon dolardan 141 milyar 61 milyon dolara geriledi

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