Merkez Bankası son tahminini açıkladı. Elinde doları olanlar dikkat

Düzenleme: Kaynak: AA
Merkez Bankası son tahminini açıkladı. Elinde doları olanlar dikkat

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nde katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 43,52 olarak açıklandı.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 olarak açıklandı. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 oldu.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda meydana gelen cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,51 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 50,77 olarak açıklandı.

merkezreism1.jpgMerkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

DOALRDA ŞAŞIRTAN TAHMİN

Katılımcıların cari 2024 sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 38,78 lira iken, bu anket döneminde 37,75 lira olarak belirlendi.

dolar5.jpg12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,80 lira iken, bu anket döneminde 41,41 lira olarak belirlendi.

BÜYÜME YATAY

Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak kaydedildi.

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