Dolarda tatil öncesi son durum

Büşra Kapan
Dolarda tatil öncesi son durum

Dolar kuru haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareketleniyor

Haftanın son işlem gününde dolar kurunda yukarı yönlü bir seyir izleniyor. Dün akşam seansında başlayan yukarı yönlü eğilim yeni günde de etkisini sürdürüyor.

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Dün akşam 32,27 seviyesinde başlayan yükseliş ivmesi, bu seyrini yeni günde de sürdürüyor. Dünü 32,22 – 32,48 aralığında geçiren dolar kuru günü 32,27 seviyesinde tamamladı.

usdgr-001.jpgDolar kuru, sabah 08.15’te 32,48 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL, haftanın son işlem gününde aşağı yönlü eğilim sergiliyor. Yaklaşık 10 gündür karışık seyir sergileyen Euro TL, haftanın son işlem gününde aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor.

eurogr-001.jpgDünü 32,84 – 35,13 aralığında geçiren Euro/TL günü 34,87 seviyesinde tamamladı.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde volatilite oluşturuyor. Yoğun geçen hafta geride kalırken, piyasalarda karmaşık seyir görülüyor.

Bu hafta ABD tarafında yaşanan yoğun ekonomik gündem, piyasaların radarında yer aldı. ABD tarafında FED faiz kararı başta olmak üzere, enflasyon rakamları ve üretici fiyat endeksi verisi yakından izlendi.

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Fed faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 5,50 seviyesinde sabit tutmuştu. Enflasyonda kalıcı düşüş görülene kadar faiz indiriminin masada olmayacağı belirtilmişti.
Enflasyon rakamları ise yıllık bazda yüzde 3,3 olarak açıklanırken, aylık azda yüzde 0,0 olarak açıklandı.
Aynı zamanda dün üretici fiyat endeksi veriş takip edildi. Üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentilerin altında açıklanırken, aylık bazda yüzde eksi 0,2 olarak açıklandı.

Bugün ise piyasalarda yurtiçinde yılsonu enflasyon tahmini, FED’in toplantı tutanakları ve Avrupa Merkez Bankası2nın üyelerinin konuşmaları yakından izlenecek.

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