Merkez Bankasında her şeyin belli olacağı tarih açıklandı. Gözler o günde

TCMB'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı davet ilanına göre, pay sahipleri veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından sağlanan “Elektronik Genel Kurul Sistemi” (e-GKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilecekler.

Pay sahipleri genel kurul toplantısına fiziki olarak bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilme hakları bulunabiliyor.

TOPLANTIDA MASAYA YATIRILACAK KIONULAR

Toplantının ana konuları arasında:

Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2023 hesap yılına ait raporlarının okunması ve görüşülmesi, 2023 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabının onaylanması olurken, Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları, Banka Meclisinin 30 Nisan 2024 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması ve Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2024’ün bitiminde boşalacak bir üyeliği için seçim yapılması yer alıyor.

850 MİLYARLIK ZARAR

Ekonomi Gazetesi'nde geçen haftalarda yer alan bir haberde Merkez Bankası'nın yaklaşık 850 milyar liralık zarar açıklamasının beklendiği ifade edilmişti. Zararın 2023 hesap döneminde üstlendiği KKM yükü ile döviz işlemlerinden kaynaklandığı söyleniyor.