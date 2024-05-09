Merkez Bankası'ndan bankalar için dolar kararı. Düzenleme kaldırıldı

Merkez Bankası, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı.TCMB'nin makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye ilişkin duyurusunda, TCMB'nin piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak makro finansal istikrarı güçlendirecek politikalara devam ettiği belirtildi.

Böylece, bankaların yabancı para cinsinden mevduat ve kredi yükümlüklere uygulanan Türk lirası cinsinden menkul kıymet bulundurma zorunluluğu kaldırıldı. Bu bankaların için dolar adım kararı anlamına da geliyor.

Merkez Bankası duyurusunda, "6 Nisan 2024 tarihli basın duyurusunda, menkul kıymet tesisi düzenlemesine yönelik sadeleşme adımları duyurulmuş ve söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planlandığı açıklanmıştı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğ ile menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır." denildi.

TCMB'nin 6 Nisan'daki duyurusunda, menkul kıymet tesisi 4'ten 1'e düşürülmüştü. Kredi büyümesine göre de tamamen kaldırılacağı belirtilmişti.

MENKUL KIYMET TESİSİ NEDİR?

Menkul kıymet tesisi, bankaların yabancı para cinsinden mevduat ve kredi gibi yükümlülüklerine karşılık Türk lirası cinsinden menkul kıymet bulundurma zorunluluğu olarak tanımlanabilir. Bu uygulama, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2022 yılında başlatılmış ve 2023 yılında güncellenmişti.