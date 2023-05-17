Merkez Bankası'ndan bankalara 'TL' ültimatomu

TCMB'den bankalara "yaptınız yaptınız yapmadınız yandınız" dercesine tebliğ geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankalara TL'ye dönüşüm için ültimatom gibi tebliğ yayınladı.

Merkez Bankası'ndan bankalara 'TL' ültimatomu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara ültimatom gibi tebliğ geldi. Dövizden TL'ye dönüşümde hesaplarda yüzde 10 tutturamayanlara 6 ay boyunca yüzde 30'luk ceza uygulanacak.

Merkez Bankası kararıyla, gerçek kişi hesaplarında yüzde 10 TL dönüşümünü sağlayamayan bankalar, 26 Mayıs-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında eksik kalan kısım için 6 ay süreyle menkul kıymet tesis edecek. 28 Temmuz sonrası için dövizden TL’ye ek dönüşüm oranı eşiği yüzde 30’a yükselecek. Oranı tutturamayan banka, bu tarihten sonra hedef tutana kadar ek yüzde 10 menkul kıymet blokesi yapacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Menkul Kıymet Tesis Hakkında Tebliğ’de değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre gerçek kişi ek dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama eklendi.

TCMB 26 Mayıs-28 Temmuz tarihleri arasında gerçek kişi Döviz hesabından TL’ye yüzde 10’luk dönüşüm hedefini yakalayamayan bankalar eksik kalan kısım kadar menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirdi.

Eklenen geçici 11’inci maddede “28/7/2023 (dâhil) hesaplama tarihine kadar uygulanmak üzere, mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak gerçek kişi yabancı para mevduat/katılım fonundan Türk lirası mevduat/katılma hesabına ek dönüşüm oranına göre 26/5/2023 hesaplama tarihinden itibaren ilgili hesaplama döneminde yüzde 10,00’ın altında ek dönüşüm yapılması halinde eksik kalan tutar kadar menkul kıymet bloke olarak tesis edilir” ifadelerine yer verildi.

Bu oran Nisan ayında yapılan düzenlemede yüzde 5 olarak tanımlanmıştı. Düzenleme hem gerçek hem de tüzel kişileri kapsıyordu. Yeni düzenlemede sadece gerçek kişiler için hedefler güncellendi. Tüzeller için ise eski oranlar yürürlükte kalmaya devam edecek.

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