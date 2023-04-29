CHP’li Karabat’tan gündemi sarsacak iddia: MASAK, TCMB ve SPK yetkilileri bilmesine rağmen Kapalıçarşı’da kara para aklanıyor

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kapalıçarşı’da kara para aklandığını iddia etti.

Karabat, “MASAK, TCMB ve SPK yetkililerinin bu olaydan haberleri var” derken paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

KARA PARALAR POS CİHAZLARI İLE KAPALIÇARŞI’DAN ÜLKEYE GİRİYOR

1-İkili kur sistemine geçerek Kapalıçarşı’yı döviz üssü haline getirdiler ve orada dönen kayıtdışı paranın haddi hesabı yok. Ülkemiz açısından çok tehlikeli bir oyunu deşifre edelim.

2-Yerli ve milli olmakla övünen AKP, 562 yıllık geçmişe sahip ve dünyanın ilk alışveriş merkezi olarak bilinen Kapalıçarşı’nın adını kirletecek işler yapıyor. İhtiyaç olmamasına rağmen Kapalıçarşı’yı dövize yön veren merkez haline getirdiler.

3-Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına getirilen yüklü dövizlerin kaynağı sorulmuyor. Bir de, özellikle belirtmek istiyorum “Libyalı ve Iraklı bazı kişiler”, kredi kartları ile altın almış gibi yapıyorlar. Oysa ortada altın alışverişi yok.

4-Mesela 1.000.000 dolarlık altın alınmış gibi pos cihazı kullanılıyor, turist görünümlü bu kişi satış işleminin yapıldığı kuyumcudan 800.000 dolar alıyor. Aradaki 200.000 dolar ise bu çarkı işletenlerin cebine komisyon olarak giriyor. Kara para da böylece aklanmış oluyor.

5-Irak ve Libya’dan kara paralarını yurt dışına çıkaramayanlar, alışveriş süsü verilerek bu paraları Türkiye üzerinden dolaşıma sokuyorlar. Terör mü, uyuşturucu mu, silah veya insan kaçakçılığı parası mı belli değil.

6-Buradaki tezgaha maalesef bazı bankalarımızın da adı karışıyor. MASAK, TCMB ve SPK yetkililerinin bu olaydan haberleri var. Hatta bu işe bulaşıp dolandırılan Türk vatandaşları da var ve bunlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundular.

7-Bu durum sadece Türkiye’yi de ilgilendirmiyor. ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC) da bu konuyla yakından ilgileniyor. Eğer ki bizim bankalarımızın bu işte bir parmağı varsa, ağır yaptırımlar söz konusu...

8-Milyar dolarların aklandığı ifade ediliyor. Bu konuyla ilgili bizim basınımızda da haberler çıktı ancak herhangi bir yalanlama olmadı. Belli ki AKP giderayak yeni vurgunların peşinde. Uyarıyorum. Bu işe bir an önce son verin!

9-Birkaç dükkanın yaptığı bu kirli işler, binlerce esnafımızın yer aldığı dünya mirası Kapalıçarşı’mıza mal edilemez. Buna izin vermeyiz. Ata yadigarına biz sahip çıkacağız.