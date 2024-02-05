Merkez Bankası’ndan yeni kur korumalı mevduat kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL mevduat ve katılım hesaplarının artırılmasını teşvik etmek için iki tebliğde değişiklik yaptı ve bunları Resmi Gazete’de duyurdu. Bu değişikliklere göre, yurt içinde yaşayan bireyler, bankalardaki altın, dolar, avro ve sterlin hesaplarını 31 Ocak 2024’e kadar TL’ye dönüştürebilecekler.

Bu hesaplar Kur Korumalı Mevduat Hesabı olarak adlandırılıyor. Yurt içinde yaşayan kurumların altın, dolar, avro ve sterlin hesaplarını vadeli TL mevduat veya katılım hesaplarına dönüştürmeleri için belirlenen tarihlerde bir değişiklik olmadı. TL’ye dönüştürme işlemleri, hesap sahiplerinin talebi doğrultusunda ve belirlenen kura göre yapılacak.