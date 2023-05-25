Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak.

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Banka politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu.

mqda7n-x.jpg

“SABİT TUTMASINI BEKLİYORUZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"TCMB'nin politika faizini %8,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyoruz. Metinde de herhangi bir değişiklik olmayacağını ve ilerleyen zaman dilimlerinde ise uygulanacak para politikası çerçevesinde kararların alınabileceği görüşündeyiz. Fed’in haziran toplantısında politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Şu an Fed’e yönelik faiz beklentilerinden ziyade piyasalarda borç limiti konusu fiyatlara yansıdığı görüşündeyiz. Bu konu ise ABD 2 yıllık tahvil getirilerinde katalist etkisi gösterirken dolar endeksini de 2 ayın zirvesine taşıdı. Kısa vadeli bu hareketliliğin konunun sonlandırılmasıyla son bulacağını ve dolar ve altında yön arayışına gireceği görüşündeyiz. Ankete katılan ekonomistler TCMB'nin bu ay politika faizini yüzde 8.5 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin etti."

Öne Çıkanlar
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Son Haberler
Bunlar bizim biyokimyanızı bozuyorlar Sağlık
Bunlar bizim biyokimyanızı bozuyorlar
Beşiktaş'tan flaş karar. Siyah Beyazlı yöneticilerden görülmemiş hamle Spor
Beşiktaş'tan flaş karar. Siyah Beyazlı yöneticilerden görülmemiş hamle
Uzmanı alerjik çocukları uyardı Sağlık
Uzmanı alerjik çocukları uyardı
Kılıçdaroğlu TRT konuşmasında TRT ile dalga geçti Siyaset
Kılıçdaroğlu TRT konuşmasında TRT ile dalga geçti
Hangi bitki bademcik ağrısına iyi gelir Şifalı Bitkiler
Hangi bitki bademcik ağrısına iyi gelir
Kasıkotu fıtığa iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kasıkotu fıtığa iyi geliyor
Yurt dışında ikinci tur için kullanılan oy sayısı ilk turu geçti Dünya
Yurt dışında ikinci tur için kullanılan oy sayısı ilk turu geçti