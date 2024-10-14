Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Ekonomistler 3 gün önceden açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Ekonomistler 3 gün önceden açıkladı

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Ekonomistlerin katıldığı faiz anketinden bakın ne çıktı. İşte o sonuç.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 17 Ekim Perşembe günü toplanıyor. Ekim ayı faiz kararı perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Faiz beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 17 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.

Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

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