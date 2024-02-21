Merkez Bankası'nın faiz kararı ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın saat 14.00'te toplanacak. Yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan faiz kararını açıklayacak.

Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bu yıl faiz indirimlerinden kaçınabileceği görüşünde.

Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde "gerekli olduğu sürece" tutma amacının sözlü ve yazılı olarak teyidini beklediklerini söyledi. Drimal, bunun 2024'ün geri kalanında faiz indirimlerinden kaçınılması anlamına gelebileceğini ifade etti.

Stratejist Marek Drimal, fiyatlamasında yükselişler olabileceği görüşünde. Ancak doların küresel piyasalarda zayıflayabileceğini ve Türkiye'nin cari dengesinin mevsimsellik nedeniyle iyileşebileceğini söyleyen Drimal, 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra 2'nci çeyrekte TL'nin şansının dönmesinin muhtemel olduğunu aktardı.

Türk piyasaları 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren yeni bir yabancı para akışı çekebileceğini ifade eden Drimal, bu durumun da yaz aylarında TL'nin toparlanmasını sağlayabileceğini kaydetti

ENFLASYONLA MÜCADELEDE GÜVENCE ARANABİLİR

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys göre de Merkez Bankası faizi yüzde 45'te sabit tutacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'ndaki "Politika faizinin mevcut seviyesinin gerektiği müddetçe sürdürülecek" açıklamasına dikkat çeken Matys, yatırımcıların enflasyonun hedefle uyumlu hale gelene kadar TCMB'nin sıkı para politikasını sürdüreceğine dair güvence arayabileceklerini kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.