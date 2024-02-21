Konya’da sapık muhtar rezaleti. İğrençlikler telefonla ortaya çıktı

Konya’da muhtarlık tapan M.M.'nin yaptıkları ilçeyi karıştırdı. 14 yaşındaki kıza 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan sapık muhtarın telefonundan çıkanlar tüm pislikleri ortaya döktü.

Birlikte yaşadığı M.A. ile swinger (eş değiştirme) partilerine katılan muhtar M.M, M.A’nın 14 yaşındaki kızını da partilere götürdü.

Muhtar, Küçük kızın görüntülerini swinger partilerine birlikte katıldığı annesinin çektiğini söyledi. Evli ve 1 kız çocuğu sahibi olan muhtar M.M hakkında soruşturma başlatıldı.

S.A.'nın anne ve babasının boşandığı, annesi M.A.'nın da muhtar M.M. ile birlikte yaşadıkları ortaya çıktı. Muhtar M.M. ve anne M.A. geçen pazar günü gözaltına alındı. Muhtarın ele alınan telefonundaki görüntüler şoke etti.

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI ÇEKTİ"

14 yaşındaki kız çocuğunun ifadesinde , M.M.’nin cinsel istismarlarının 14 yaşındayken başladığını, 3 yıldır da aralıklarla devam ettiğini söyledi.

“ANNEM ÜZÜLMESİN DİYE SÖYLEMEDİM”

S.A., ifadesinde, "Ben o dönemler sanırım 14 yaşındaydım. M.M., bana iyi ve yakın davranıyordu. Bir süre sonra bana dokunmaya, okşamaya, soyup, çıplak fotoğraflarımı çekmeye ve ters ilişkide bulunmaya başladı. Bu durumdan rahatsızdım ama annem üzülmesin ve araları bozulmasın diye bir şey söylemiyordum" dedi.,

ŞİKAYETÇİ OLMADI

14 yaşındaki kız ifadesinde, "Bize maddi ve manevi yardımları oldu. Anneme bu olayları hiç anlatmadım. M.M.'den şikayetçi değilim" dedi.

M.A. ise ifadesinde "M.M. ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok" şeklinde konuştu.

Muhtar M.M. de ifadesinde fotoğrafları M.A.'nın çektiğini belirterek, "S.A. ile ilişki yaşadım. Onu öpüp, okşadığım doğrudur. Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok" dedi.

Muhtar M.M. ve anne M.A. tutuklandı