Kredi kartı borcu olanlar dikkat. Meclis'e sunuldu

Kaynak: Cumhuriyet
Kredi kartı borcu olanlar dikkat. Meclis'e sunuldu
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifi ile kredi kartı borcundan dolayı kara listeye alınan ve sicili kirlenen kişiler için sicil affı istendiği belirtildi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, kredi kartı veya kredi borcuyla ilgili TBMM’ye yeni bir teklif sundu.

Yasal takibe alınarak kara listeye giren tüketicinin, borçlarının 1 Temmuz’a kadar tamamının ödenmesinden veya yeniden yapılandırılmasından sonra Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki olumsuz sicilinin silinmesi için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdiği belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Deniz Demir, borçlarını ödeyen tüketicilerin kredi notlarına ilişkin olumsuz sicillerinin dikkate alınmaması adına hazırladığı “Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması” kanun teklifini TBMM başkanlığına sunduğunu söyledi.

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"5 YIL BOYUNCU ACİL İHTİYAÇLARINI İÇİN KULLANAMIYOR”

Demir, kanun teklifine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yasal takip başlatılan ya da ödemelerinde gecikmeye düşen tüketiciler Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafında riskli ve kötü sicilli olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu uygulama nedeniyle tüketiciler borcun tamamını ödeseler dahi 5 yıl boyunca kredi sicilleri düzeltilmemektedir.

Sicil kayıtları sebebiyle tüketiciler borçlarının tamamını ödemeleri için bile 5 yıl boyunca acil ihtiyaçları için tekrar kredi kullanamamaktadır.

Kanun teklifiyle yapılan sicil affı sayesinde borçlarını ödeyen vatandaşlarımızın olumsuz sicilleri temizlenecek ve ekonomik yönden biraz da olsa rahatlamalarını amaçlanmaktadır.”

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