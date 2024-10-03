Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor

Düzenleme: Kaynak: AA
Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor. Bu hafta TCMB'nin rezervleri 998 milyon dolar yükseldi. Böylece rezervler 157.3 milyar dolarla tarihi rekor kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 998 milyon dolar yükselişle 157 milyar 390 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 27 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 285 milyon dolar azalışla 93 milyar 824 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 20 Eylül'de 94 milyar 109 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİNDE ARTIŞ

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 283 milyon dolar artışla 62 milyar 283 milyon dolardan, 63 milyar 566 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 998 milyon dolar artarak 156 milyar 392 milyon dolardan, 157 milyar 390 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

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