Merkez Bankası’yla ilgili altın iddiası! Hangi kasalara yerleştirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) kasalarında bulunan ve Türkiye’nin uluslararası rezervlerini oluşturan 214.5 ton altının önemli bir kısmını yurt içine transfer ettiği ileri sürüldü.

BORSA İSTANBUL’UN KASASINA DA KOYULDU

2023 yılında gerçekleştirilen bu operasyonla, 63 ton 941 kilogram altın Türkiye’ye getirildi ve bu miktarın yaklaşık 50.4 tonu iç piyasada satışa sunuldu. Geri kalan kısmı ise Borsa İstanbul’un (BİST) kasalarına yerleştirildi.

“BoE KASALARINDAKİ ALTINLAR TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ”

Sözcü Gazetesi’nden Erdoğan Süzer’in haberine göre, TCMB’nin BoE kasalarında tuttuğu altınların bir bölümü de Türkiye’ye taşındı.

Toplamda 160.5 ton altından 52.5 tonu ülkeye getirilirken, BoE’de 108 ton altın bırakıldı. Getirilen altınların 38.9 tonu satıldı ve kalan 13.5 ton BIST kasalarına eklendi.

Ayrıca, bankalardan zorunlu karşılık olarak alınan ve BoE kasalarında tutulan 54 ton altının 11.5 tonu da Türkiye’ye getirildi ve bu altınlar bankalara iade edildi. Bankaların Merkez Bankası altın rezervleri içindeki serbest altın deposu ise 2023 yılında 27.1 ton artarak 16.2 tondan 43.3 tona yükseldi ve bu altınlar BIST kasalarında muhafaza ediliyor.